Iceta remarca "no creer las encuestas" porque se usan "para amedrentar" y pide el voto para el PSOE-A

MONTORO (CÓRDOBA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha pedido este martes a los andaluces que "no se crean las encuestas porque son usadas para amedrentar y darlo todo por perdido" y ha animado a acudir este domingo a los colegios electorales porque "el PSOE de Andalucía, que lo ha hecho todo en esta tierra, tiene mucho que decir" y porque "tenemos que revivir en las urnas a quienes lo vieron y ya no están con nosotros".

Iceta ha dicho que "la única batalla que se pierde es la que no se da", por lo que ha pedido hacer "un esfuerzo" de movilización "porque lo que se decide en un día lo es para cuatro años y esta tierra no merece un gobierno de la derecha con la ultraderecha que lo único que traerá es división, enfrentamiento y pobreza", según ha recogido el PSOE en un comunicado.

En un acto electoral celebrado en Montoro (Córdoba) junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la alcaldesa del municipio, Ana Romero, el ministro ha aseverado que "Andalucía nunca falla y no va a fallar este domingo", al tiempo que ha reconocido que "siento una gran admiración por esta tierra y por su gente y por todo lo que ha hecho el PSOE-A". "Todavía me emociono cuando recuerdo el 28F y Andalucía dijo que no quería ser menos que nadie", ha dicho.

Sobre los sondeos electorales, Iceta ha asegurado que "no os las creáis, porque sí es verdad que se utilizan las encuestas para amedrentar, para que nos resignemos y lo demos todo por perdido, por lo que os pido que no os dejéis llevar y que demostréis lo que siempre habéis hecho en Andalucía, que no es otra cosa que ganas de trabajar y de luchar con pasión por unas ideas, por todos quienes nos han precedido y lo han visto".

El socialista ha espetado que "las elecciones no han sido aún y las urnas están vacías", por lo que "no creáis que la experiencia del PSOE de Andalucía ha acabado porque está por empezar, porque un partido con tanta historia como el nuestro se reinventa y somos capaces de buscar nuevas metas y objetivos".

En este punto, se ha referido con humor a la campaña electoral "en la que veo que hay partidos que tienen programas y otros que quieren a un Moreno de vicepresidente". "Yo preferiría un tren eléctrico que llevarme a casa", en alusión a la pugna entre el PP-A y Vox, ironizando con los "dos méritos" que le ve al candidato popular: "una buena foto de campaña" y "apuntarse todos los méritos del Gobierno".

"Ojo con las ideas, porque pagar menos impuestos nos impide subir el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones, los Ertes, la reforma laboral o el ingreso mínimo vital. Cuidado, menos impuestos son menos oportunidades y bienestar y menos capacidad de ayudar a quien más lo necesita", ha advertido.

Tras esto, ha pedido el voto por el candidato socialista Juan Espadas porque lo mejor para Andalucía es "tener un presidente con el que compartimos los valores de justicia, igualdad, solidaridad y fraternidad, porque votamos por nuestra alma, por lo que nos mueve".

Por último, Iceta ha rechazado que "parece que lo está en juego el domingo en Andalucía es ver quién le da la patada a Pedro Sánchez, a un presidente que ha gobernado con una pandemia, con una guerra, que no ha hecho otra cosa que sacar adelante este país, acertar con las prioridades y ayudar a las empresas y a las familias".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha asegurado que las "encuestas nunca aciertan con el PSOE" y ha agregado que "anoche quedó clarísimo en el debate electoral que PP y Vox son las dos caras de la misma moneda aunque estuvieran peleándose por quién iba a ser el vicepresidente de quién, y se equivocan, porque el presidente será Juan Espadas cuando este domingo se siembren las urnas de compromiso, progreso y socialismo".