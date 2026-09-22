IECA acoge la apertura de un programa de intercambio internacional sobre estadísticas de género, calidad y Agenda 2030

Imagen de la recepción institucional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sede del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha acogido este martes la apertura de un programa de intercambio técnico internacional promovido por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid) y la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), que reúne a representantes de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) y de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE), junto con personal técnico de distintas instituciones andaluzas.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en ámbitos estratégicos para los sistemas estadísticos públicos, como la incorporación de la perspectiva de género en la producción estadística, la evaluación de políticas públicas, el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la calidad de la información estadística y la planificación estratégica, según ha señalado la institución en una nota de prensa.

Este programa se enmarca en las actuaciones de cooperación técnica impulsadas por la Aacid y la FIAP, orientadas a fortalecer las capacidades institucionales y favorecer la colaboración y el aprendizaje mutuo entre administraciones públicas de Andalucía, Cuba y la República Dominicana.

La jornada inaugural, celebrada en las instalaciones del IECA, ha comenzado con una recepción institucional a los participantes por parte del Director del Instituto.

A continuación, representantes de la ONEI y la ONE han compartido sus experiencias en el ámbito de las estadísticas con enfoque de género, abordando tanto los avances alcanzados como los retos que enfrentan sus respectivos sistemas estadísticos para responder a la creciente demanda de información orientada al análisis de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por parte del IECA, diferentes equipos han presentado la experiencia andaluza en materia de planificación estadística con perspectiva de género, el marco normativo que sustenta esta actividad, la integración y aprovechamiento de fuentes administrativas y diversos productos orientados a la gobernanza, la transparencia y la reutilización de la información pública.

Durante los próximos días, el programa contará también con la participación de otras instituciones andaluzas de referencia. Así, la AACID compartirá su experiencia en el diseño de marcos de indicadores en el marco de un proyecto europeo y sobre actividades de recopilación y análisis estadístico para el reporte de datos de la Ayuda Oficial al Desarrollo, mientras que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) presentará distintas iniciativas relacionadas con la evaluación y difusión de políticas públicas con enfoque de género y los sistemas de información para el seguimiento de la igualdad.

Asimismo, las jornadas permitirán intercambiar experiencias sobre indicadores de desarrollo sostenible, sistemas de aseguramiento de la calidad estadística, gobierno del dato y seguimiento de estrategias y planes públicos, reforzando los vínculos de colaboración entre las instituciones participantes.

Con este encuentro, Andalucía consolida su papel como espacio de cooperación y generación de conocimiento especializado, promoviendo el intercambio de experiencias que contribuyen a mejorar la producción y utilización de información estadística de calidad para apoyar la toma de decisiones públicas.