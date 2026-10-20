Iglesias asegura que IU "no confía en obtener ningún diputado en Andalucía" el 29N con la marcha de Valero a Madrid

Archivo - Acto público del entonces candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias junto al coordinador de IULV-CA, Toni Valero. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha criticado este martes la decisión del coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, de concurrir como número tres en la lista del Frente Amplio por Madrid en las próximas elecciones del 29 de noviembre, en vez de repetir como cabeza de lista de la coalición por Málaga.

"Si Izquierda Unida presenta a su líder en Andalucía como número 3 de la lista por Madrid al Congreso, en lugar de presentarlo por Málaga o Sevilla de 1, es porque no confían en obtener ningún diputado por Andalucía", ha asegurado en una publicación en su cuenta oficial de la red social 'X'.

En esta línea, el exlíder de Podemos ha señalado que "confiaba" en un acuerdo entre IU y la fuerza morada en Andalucía "siguiendo el modelo valenciano o canario" con el objetivo de "sacar diputados y contener el avance de la derecha".

Ante la negativa de este acuerdo, Iglesias ha explicado que las fuerzas del Frente Amplio "preferían intentar matar a Podemos, sacrificando las opciones de frenar a la derecha, a cambio de los senadores que les ofrece el PSOE integrándoles en sus listas al senado".

"'No tendremos diputados en Andalucía, Murcia, Euskadi, Galicia o Murcia pero Podemos tampoco y nosotros sí tenderemos los senadores que nos da el PSOE', pensaron", ha aseverado.

En contraposición, Iglesias ha puesto en valor el acuerdo alcanzado entre Podemos y ERC para los comicios estatales y ha afeado que Frente Amplio "no quisiera primarias". Asimismo ha defendido "que no hubiera acuerdo en Madrid o Cataluña tenía muy pocos efectos el el resultado final".

"Quién diseñó la estrategia del FA no pensaba en ganar a la derecha, sino en destruir Podemos y en asegurarse senadores que les den la estabilidad financiera que necesitan por sus deudas. No conseguirán lo primero y, si VOX y PP llegan a un arreglo en el Senado, no lograrán lo segundo", ha remarcado.

Valero, profesor de educación secundaria, fue elegido por amplia mayoría, 77,4% de los votos, en las primarias internas de IU para designar a un principal referente electoral a los comicios generales y que luego se integraría en el Frente Amplio.

Esa condición de ser el principal candidato de IU a estas elecciones ha sido clave para que al final se ubique en la lista de Madrid de Frente Amplio, según han analizado distintos sectores de este espacio.

Por su parte, IU ha informado que con esta elección "refuerza su presencia" en el nuevo proyecto político de Frente Amplio, a cuya construcción ha contribuido durante los últimos meses junto a Más Madrid, IU y Movimiento Sumar.

Valero ha sido diputado durante esta legislatura en el grupo parlamentario Sumar y fue elegido por la circunscripción de Málaga. Antes de asumir responsabilidades institucionales, ejerció durante años como docente en distintos institutos públicos, una experiencia que ha marcado su compromiso con la defensa de la educación y los servicios públicos.

También cuenta con una "amplia trayectoria política y organizativa" dentro de IU, formación en la que milita desde su juventud y en la que ha asumido distintas responsabilidades, entre ellas la coordinación de IU Andalucía desde 2019.

A su incorporación se sumarán en los próximas días las de otros candidatos de IU, que ocuparán también posiciones destacadas en las listas del Frente Amplio al Congreso y al Senado en distintos territorios.