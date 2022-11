El IMAE de Córdoba programa en noviembre teatro, ballet, música, Festival de Piano y los concursos de flamenco y copla

CÓRDOBA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) de la capital cordobesa trae para el mes de noviembre música, teatro y ballet, junto al XX Festival de Piano 'Rafael Orozco', la final del XVII Concurso Nacional de Copla 'Ciudad de Córdoba' y el XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco.

En concreto, este viernes, el Gran Teatro acoge a las 20,00 horas un concierto sobre 'Tierra y Fe', el disco póstumo del cantante Mart, con Josechu Gómez, a la batería; Charly Calderón, al bajo; Loren Gómez, a la guitarra; Daniel Puig, a los teclados, y Marcos Martínez, a la voz, con precios de ocho a 21 euros.

También, el mismo viernes, las tablas del Teatro Góngora son el escenario, desde las 20,00 horas, para la obra de teatro 'The mountain', con la Agrupación Señor Serrano, una 'performance' en la que estarán Anna Pérez Moya, Àlex Serrano, Pau Palacios y David Muñiz, con voz de Amelia Larkins y música de Nico Roig. La dramaturgia y dirección corren a cargo de Àlex Serrano, Pau Palacios y Ferran Dordal. Las entradas oscilan entre 17 y 21 euros.

El sábado 5, el Gran Teatro ha programado 'El lago de los cisnes', con el Ballet de Kiev, bajo la dirección artística de Ana Sophia Scheller y música de Piotr Tchaikovsky. Será a las 20,00 horas, con precios de 14 a 40 euros, todo ello con Goldberg Ediciones SL como promotor.

Y el domingo 6, el mismo espacio contará con la final del XVII Concurso Nacional de Copla 'Ciudad de Córdoba', a las 19,00 horas, con entrada por invitación, organizado por la Federación de Peñas Cordobesas.

Tras ello, el lunes 7 de noviembre comienzan en el Teatro Góngora los conciertos del XX Festival de Piano 'Rafael Orozco', con el pianista Grigory Sokolov, a las 20,00 horas, con precio único de 12 euros. La siguiente cita de este evento en los teatros del IMAE será en el mismo recinto el miércoles 30, con la pianista Elisabeth Leonskaja, a las 20,00 horas, con precio único de 12 euros.

Mientras, del martes 8 al martes 15 de noviembre, también el Teatro Góngora acogerá la fase de selección del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco, siempre desde las 17,00 horas hasta finalizar las sesiones, con entrada libre hasta completar aforo.

CONCURSO NACIONAL DE ARTE FLAMENCO

Dentro del citado concurso, el sábado 12 estará en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, la cantaora Carmen Linares con 'Falla, Lorca y cante jondo', junto a la Orquesta de Córdoba, con dirección musical de Juan Luis Pérez, con precios de once a 27 euros.

El miércoles 16 le toca el turno, en el mismo sitio e igual hora, al bailaor Marco Flores, con 'Sota, caballo y reina. Jondismo actual', inspirado en el Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922. Estará de artista invitado Jesús Méndez, con la colaboración especial de Claudia Cruz y Marina Valiente. Las entradas oscilan entre diez y 24 euros.

El viernes 18 pasará por el Gran Teatro, a las 20,00 horas, la bailaora Olga Pericet, con 'La leona', con dirección de escena y asesoramiento en la creación de Carlota Ferrer. Las entradas van desde diez a 24 euros. El sábado 19, también en dicho enclave, a la misma hora, estará el guitarrista 'Niño Seve', con el estreno de 'Luna de la judería', con precios de siete a 18 euros.

Tras ello, el domingo 20, el Teatro Góngora ha programado 'The Best of Flamenco Magic', una idea original de la Compañía Magia Flamenca, con dirección musical de Miguel A. Alcobendas y dirección de escena de Prudencio Ojuelos. Será a las 12,00 horas, con un precio de seis euros.

Del domingo 20 al miércoles 23 de noviembre, el Gran Teatro acogerá la Fase de Opción a Premio del concurso, a las 20,00 horas, con precios de ocho euros y abono en butacas para las cuatro funciones de 24 euros.

El jueves 24 de noviembre, a las 20,00 horas, pasarán por el escenario del Gran Teatro el bailaor Jesús Carmona, el cantaor José Valencia y el guitarrista Juan Requena, con 'The game'. Las enttradas van desde los siete a los 18 euros.

Posteriormente, el sábado 26, será la Gala de Entrega de Premios del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco, en el Gran Teatro, con la actuación de los artistas premiados, desde las 20,00 horas, con precios de siete a 18 euros.