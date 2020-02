Imbroda asegura que el proyecto de Ceipso es "embrionario" y no se tomará ninguna decisión sin la comunidad educativa

Publicado 20/02/2020 10:56:07 CET

El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, ha asegurado que su departamento no tomará ninguna decisión sobre los Centros de Educación Infantil, Primaria , Secundaria Obligatoria (Ceipso) en Andalucía al margen de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que este proyecto se encuentra "en fase de reflexión y análisis" y "ni están cerrados los centros que formarían parte del mismo ni el número de centros ni las fechas para entrar en funcionamiento". "Se trata de un proyecto embrionario", ha apuntado.

"Hoy por hoy seguimos en fase de reflexión y análisis", ha afirmado el consejero en comparecencia en el Pleno del Parlamento, aunque ha argumentado que esta opción atiende a los principios de "eficacia y eficiencia, dan continuidad al proceso educativo de los alumnos y mejoran el tránsito entre las etapas educativas".

De esta manera, ha apuntado que la Consejería está estudiando esta posibilidad para "determinados" centros pudiendo estos ofertar la enseñanza básica completa tras ver que la separación física entre etapas educativas "no siempre es la mejor opción". "Hay normativa básica que contempla la integración de la enseñanza y hay demanda social en determinadas zonas y circunstancias", ha explicado Imbroda, quien ha detallado que otras comunidades ya lo han regulado.

Según ha detallado, los centros que están valorando son aquellos de zonas vulnerables sociocultural y demográficamente, especialmente en zonas rurales; aquellos que pierden unidades de Infantil y Primaria por bajada de natalidad y con espacios disponible, no habiendo institutos cercanos o que no haya espacio en los existentes; y centros de Primaria ubicados pared con pared con institutos que podrían compartir un único proyecto educativo.

"Se está trabajando en disponer una base sólida para decidir si la Consejería lo lleva a cabo. Hoy por hoy, seguimos en fase de reflexión y análisis", ha insistido el consejero, que ha incidido en que, cualquier caso, "la decisión se tomará contando con el respaldo de los actores principales" y "no será consecuencia de un experimento o una ocurrencia".

PSOE-A: CENTROS "FRANKENSTEIN"

En el turno de intervención de los grupos, la diputada Beatriz Rubiño, tras señalar las criticas de los sindicatos ante el nuevo decreto de escolarización, ha advertido del "año horrible" que vive la educación con el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), con un caso más con los Ceipso, que son centros "frankenstein".

Ha criticado la actitud del consejero con su "sí pero no y todo lo contrario" ante la gestión de este proyecto cuando "había un plan oculto". "Si no es así desmiéntalo en el Parlamento", ha instado al máximo responsable de educación en Andalucía.

El diputado del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha manifestado que existe cierta demanda social en determinadas zonas y centros y es una medida que existe en otras comunidades autónomas. Ha manifestado que al PP-A no le parece una "mala idea" desde el punto de vista educativo, y ha apuntado que en este momento es una cuestión que se está valorando y que se ha puesto sobre la mesa. Ha señalado que no se entiende la crítica que se hace desde la izquierda a este modelo, porque "no hay ningún plan oculto".

Por parte de Ciudadanos (Cs), la diputada María del Mar Sánchez ha defendido que la iniciativa de creación de dichos centros educativos "beneficia al alumnado más vulnerable", al que su partido "va a mirar siempre" de manera especial, y ha subrayado que es "un proyecto piloto" que no pone "en riesgo" a los institutos de la comunidad autónoma. Además, ha aprovechado su intervención para negar que el Gobierno andaluz haya "atacado" a los centros educativos públicos rurales, y para advertir a la oposición de que su grupo "no va a manosear nunca al profesorado ni al alumnado" andaluz.

En nombre de Adelante Andalucía, la diputada Luz Marina Dorado ha criticado "el daño" que ha hecho esta Consejería a la educación en la comunidad y ha reprochado que estén "decididos en asfixiar la educación pública". Ha afeado que, con los Ceipso, Imbroda entienda los centros educativos como "muñecas rusa" y ha recriminado "la premura" y "el despotismo" con el que quiere implantar este proyecto, especialmente en Granada.

Así, ha señalado como consecuencia de estos centros integrados "el hacinamiento del alumnado empeorando la calidad de la educación" y convierte este ámbito en "un negocio", al tiempo que le ha criticado de "afianzar su cortijo a pesar de criticar los chiringuitos de los gobiernos anteriores".

Por último, el presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, ha mostrado la colaboración de su partido con "todo lo que sea mejorar la calidad de educación en Andalucía", aunque ha pedido al consejero "hacer las cosas con calma". A su juicio, este proyecto es "bueno para los niños, las familias y para los equipos docentes", ya que ayuda en la conciliación familiar y ayuda al rendimiento escolar. Así, ha visto necesario un plan social por la educación en Andalucía, donde se apueste por proyectos pilotos e iniciativas de cambio como esta.