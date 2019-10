Iniciativa Sindical pide recuperar las ayudas sociales para los funcionarios en el Presupuesto de la Junta de 2020

Publicado 09/10/2019 18:22:25 CET

Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha reivindicado este miércoles la recuperación de todas las ayudas de acción social a los funcionarios de la Junta de Andalucía en los Presupuestos de 2020, unos incentivos que quedaron en suspenso en 2012 y que deberían haberse reimplantado en el presente ejercicio de 2019, por lo que ha argumentado que "vamos con un año de retraso después de haber pasado siete sin ellas".

La desaparición las ayudas de acción social, ha explicado este sindicato a través de una nota, supuso una importante merma de los derechos de los trabajadores de la Administración autonómica, que con la crisis económica vieron reducida su capacidad económica también en este aspecto.

ISA ha lamentado que el anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 presentado a los sindicatos carezca de datos y ha expresado su confianza en que el anteproyecto que apruebe este viernes el Consejo de Gobierno "tenga la información partida a partida y no haya que esperar a que el documento entre en el Parlamento" para acceder a ella, como ocurrió con el Presupuesto de 2019, aún en ejecución el año anterior.

La organización sindical ha advertido que "estará vigilante" para que las cuentas autonómicas de 2020 "contemplen las partidas necesarias para cubrir las ayudas" y el Gobierno andaluz "cumpla la palabra dada".

La organización sindical ha argumentado que el cambio de color político del Ejecutivo andaluz "no le exime de los compromisos adquiridos" con los trabajadores por anteriores responsables públicos.

Estos incentivos han constituido un importante apoyo para los funcionarios, ha explicado, por cuanto suponen un apoyo para afrontar la guardería y el cuidado de hijos; las prótesis; los sepelios; la atención a discapacitados; la odontológica, médica, de estudios, o los anticipos reintegrables, entre otros.

En 2019 tan sólo se han recuperado las ayudas a personas con discapacidad y los anticipos reintegrables, que en opinión de ISA constituyen "migajas destinadas a intentar contentar al funcionariado pero que están muy lejos de ser lo comprometido", por lo que ha advertido que "no nos vamos a conformar".

Desde ISA se recuerda que el Gobierno andaluz aprobó en Consejo de Gobierno en junio de 2016 la recuperación de las ayudas de acción social en el año 2019 (BOJA 120/2016), planteamiento que se ratificó dos años más tarde en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración autonómica, donde se decía que antes de diciembre de 2018 se debía establecer el calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos.

Este sindicato ha recordado que no existe calendario y en este año 2019 sólo se han reincorporado las correspondientes a personas con discapacidad y las de anticipo reintegrable, quedando el resto "en el olvido".

Señalan que las correspondientes a 2012, pese a estar presupuestadas, "nunca se llegaron a abonar", por lo que han reclamado dicho abono.

Los funcionarios de la Junta "no pueden seguir viendo precarizados sus puestos de trabajo, no deben esperar más para volver a contar con estas ayudas, siete años sin ellas ha sido más que suficiente", han asegurado desde ISA, por lo que ha añadido que los trabajadores "hemos tenido mucha paciencia", algo de lo que "no se puede abusar".

Otra de las cuestiones que Iniciativa Sindical Andaluza buscará en el anteproyecto de Presupuesto de la Junta para 2020 son los fondos adicionales acordados para incrementar la masa salarial de los funcionarios públicos para lograr una recuperación paulatina de su capacidad económica, mermada durante la crisis.