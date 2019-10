Íñigo Errejón pide votar para que se garantice la "victoria progresista" y que PP y Vox no tengan otra oportunidad

Actualizado 31/10/2019 23:03:12 CET

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha llamado a movilizarse para que no se repita la "derrota" de la pasada "victoria progresista" causada por una "inmensa irresponsabilidad" y para que PP y Vox "no tengan otra oportunidad" y lleven al Gobierno en Madrid lo que asegura que ya están haciendo "las derechas" en el Palacio de San Telmo, sede del gobierno de la Junta de Andalucía.

"La victoria progresista de abril la convirtieron en derrota y estamos aquí para garantizar que lo que los ciudadanos dicen en las urnas se respeta después en el Congreso de los Diputados", ha dicho Errejón en la apertura de la campaña electoral que ha realizado este jueves en Sevilla, un acto ante unas 200 personas y que ha contado con el profesor de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; la eurodiputada de Europe Écologie-Les Verts Marie Toussaint; las candidatas número uno de Más País por Sevilla al Congreso, Esperanza Gómez, y por Cádiz, María del Mar Polanc; y la concejal de Más Madrid y candidata al Congreso en esa región, Inés Sabanés, en representación de Equo.

Considera que el país no puede permitirse "un día de bloqueo más, un regalo inmerecido y suicida para los señores de Vox y el PP". En ese marco, para Errejón, Más País ha llegado para garantizar que "a la segunda va la victoria, la protección, una vida digna, los derechos para las familias trabajadoras de toda España y un país más justo y más verde". "Hace falta Más País, hace falta desbloquear y un gobierno al servicio de todos los españoles", concluye, indicando que no se puede permitir que gobierne "quienes quieren retrotraernos 60 años".

Afirma que para llegar a un acuerdo "no hay que estar de acuerdo en el cien por cien de las cosas sino tener pragmatismo". "El problema es que no lo pagan ellos, sino la gente de abajo, ante los que hay que dejar los deberes hechos para que esta segunda crisis si llega", manifiesta, recordando que "los que nos han llevado al bloqueo no nos van a sacar de él".

"La victoria en las urnas se convirtió en una derrota en los despachos, que ahora ve estas elecciones con desgana, pero hay una opción que sí hace valer el voto para convertir las palabras de los mitin en leyes el Boletín Oficial del Estado y con capacidad de acordar", recalca.

Tras advertir de que "la derecha fía su victoria a que la izquierda se quede en casa", ha insistido en que estas nuevas elecciones no pueden afrontarse como "si no hubiera pasado nada", ya que tiene "unos responsables de este desastre", y llama a que todos los candidatos a que se comprometan a que, si no hay tras estas elecciones "un gobierno que se ponga a trabajar por las familias, ninguno de los seis no volverán a presentarse".

LOS "TITUBEOS" DE SÁNCHEZ

En este marco, critica los "titubeos" de Pedro Sánchez en distintos asuntos, con una "campaña errática", mencionando el federalismo o la reforma. "El federalismo en España no tiene que ver con enfrentamientos sino con la conquista de que nadie es más que nadie", añade, indicando que la reforma laboral es "una de las mayores vergüenzas", así como la 'Ley Mordaza', por lo que apuesta por "reconsquistar camino de los derechos sociales".

Incide en que "la política ha de ocuparse de los problemas de la vida y no sobre las sillas", abordando "el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, su seguridad, lo que comemos, el aire que respiramos, cómo es la energía que producimos, el empleo o cuánto tiempo gastamos en el trabajo y en la familia". "No debe ser un deporte privado de políticos, de siglas y negociaciones", recalca.

"PP VUELVE A LAS ANDADAS AL SALTARSE LA LEY"

También, advierte de que ha visto a personas "sin escrúpulos que querían llegar al poder enfrentando a la gente entre sí han llegado, con grandes campañas de desinformación y 'fake news'", y denuncia la campaña que usaba su imagen y que vincula con el PP, a quien pide explicaciones.

"Uno de los que había invertido miles de euros en la campaña era el que decidió abrir la campaña electoral en Andalucía frente a un prostíbulo, porque elementos así habían funcionado a Trump o Bolsonaro, y otro era de Nuevas Generaciones", advierte, indicando que esto se ha de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal. "El PP vuelve a las andadas, tras hacer sus campañas con dinero en negro, saltándose la ley", ha sentenciado.

"HAY QUE SER MISERABLE PARA ENFRENTAR A LOS PUEBLOS"

Tras ello, Errejón ha añadido que "hay que ser miserable para que tu proyecto de país sea enfrentando unos pueblos de España con otros" y aboga por "acercar los pueblos para que con los catalanes sigamos juntos", algo ante lo que Gómez pide que se "ponga fin a no escuchar al pueblo catalán".

Errejón entiende que "hacer más país no es insultar a nadie ni usar España como arma arrojadiza". "Somos tan españoles como ellos, pero creemos que honrar al país es honrar a las familias españolas hayas nacido en cuna humilde o privilegiada", advierte.

En este asunto, Pérez Royo, que ha sido calificado como "brújula moral e intelectual" por Errejón, ha apostado por que se desarrolle un gobierno con una mayoría de izquierdas y contando con los nacionalismos catalán y vasco. "Hay que seguir peleando porque el momento lo merece y vale la pena hacerlo", sentencia, tras destacar que Más País acude por primera vez a las elecciones ante "una de las mayores crisis constitucionales, que no se cerrará el 10 de noviembre".

El catedrático añade que "es difícil abrirse camino", pero que hay que revertir medidas como las desarrolladas durante los últimos mandatos del PP, "en los que hizo una interpretación reaccionaria de la Constitución, llevando a cabo una orgía represiva al final del mandato".

LOS "VALORES" DE ANDALUCÍA EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN

De su lado, Gómez considera que Andalucía es "punto de encuentro, con mirada abierta y progresista" y que puede aportar "esa doble manera de entender su identidad para construir el país desde su peculiar idiosincrasia y con parte de su acento". "Es la oportunidad de llevar todos esos valores a la mesa de negociación donde se va a decidir nuestro futuro", manifiesta, dejando claro que para ello se necesitan "muchos diputados andaluces".

"De aquí saldrá el gobierno que defina el proyecto de país para más de diez años y tenemos la posibilidad de repensar España. Hagámoslo juntos porque el 10 de noviembre se decide todo", incide.

Entre los ejes de actuación, marca las viviendas asequibles, la energía sostenible, el empleo verde, el impulso a la agricultura y una mejor movilidad y más limpia, mencionando el tren y conexiones en Sevilla como la de la Sierra Norte en la línea Sevilla-Mérida, el Aljarafe en la conexión entre Sevilla y Huelva, la unión Utrera-Osuna-Antequera o ramales de Utrera.

CONSTRUIR ALTERNATIVAS, "NO DESDE CULPA O REPROCHES"

Por su parte, Sabanés ha llamado a la colaboración, tras mencionar "toda la frustración" a la que se ha llegado al no alcanzarse un acuerdo para un gobierno de progreso, y ha insistido en que hay que abrir nuevos espacios para "avanzar y desbloquear" ya que "no se puede cristalizar en los mismos espacios que han generado el conflicto". Aboga por construir "no desde culpa y los reproches, sino desde las alternativas viables". "Tenemos fuerza y capacidad", sentencia.

Por último, Toussaint apuesta por la unión para afrontar la emergencia climática y social. "Los Verdes ya somos un diez por ciento en el Parlamento europeo y destacan en Alemania y Francia. Eso también puede pasar en España. Podemos cambiar todo porque debemos hacerlo. Debemos ganar. Hagámoslo juntos", concluye.