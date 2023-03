Íñigo de la Serna y Albert Rivera avisan de ejecución "alarmante" de fondos por España y piden a Europa ser "exigente"

CÓRDOBA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Iñigo de la Serna y el fundador y expresidente de CS, Albert Rivera, han advertido este martes de la ejecución de los fondos europeos Next Generation por España, que han tildado de "alarmante" y "preocupante", de hecho Rivera cree que "Europa tiene que ser exigente con España" en esta materia.

En su participación en Córdoba en el encuentro de Diálogos para el Desarrollo bajo el título 'La gestión empresarial en entornos disruptivos', De la Serna ha manifestado que el aprovechamiento de dichos fondos es "clave" para las empresas españolas, pero sus niveles de ejecución han estado "por debajo del 15%", algo "alarmante".

"Este 2023 tenemos 25.000 millones de euros muy importantes para generar empleo", ha subrayado, para remarcar que "si no se aprovechan, estaremos ante otra oportunidad perdida". Así, ha defendido que "es clave que haya un acompañamiento a las pymes, para que sepan cómo aprovechar estos fondos".

El exministro ha asegurado en su intervención que "estamos en un momento de enorme incertidumbre" en aspectos geopolíticos y económicos. "Hay retos para este año que hay que afrontar con políticas y programas que vayan a conseguir superarlos", ha transmitido, al tiempo que ha comentado que "el arranque de año está haciendo ver que no hemos mejorado en la recuperación del crédito y la confianza en las instituciones".

Ante ello, De la Serna ha manifestado que "hay que hacer un esfuerzo de diálogo entre fuerzas políticas y la sociedad". "Llegan tiempos en los que hay que recuperar los criterios de estabilidad presupuestaria, porque la deuda de España ha alcanzado 1,5 billones de euros", ha apuntado.

En cuanto al 2023 como año electoral, el ponente ha resaltado que esta cita en las urnas puede ser "un freno para las ciudades, porque los procedimientos administrativos quedan paralizados durante ese tiempo y van a haber muchos meses de limitación para ejecutar inversiones".

BASE MILITAR

Mientras, ha indicado sobre Córdoba que la base logística del Ejército de Tierra de La Rinconada es "un elemento especial que bien ejecutado puede transformar la economía de la provincia", dado que "el proyecto supone un impulso al cambio de modelo productivo al proyectarse como una isla ecológica", ha valorado.

Al respecto, el exministro ha destacado que "creará empleos directos e indirectos con contratos de servicios, suministros y en las industrias paralelas, sobre todo en el ámbito de la logística y el transporte".

AÑO "DECISIVO EN TÉRMINOS DE ESTABILIDAD POLÍTICA"

Por su parte, Albert Rivera ha afirmado que "este año será decisivo en términos de estabilidad política". "Vivimos tiempos convulsos y seguramente después de las elecciones va a quedar un mapa más nítido", ha expuesto, para aseverar que "las empresas y empresarios están expectantes a los comicios para la toma de decisiones de cara a inversiones".

Rivera ha habla del entorno empresarial, sobre el que ha expresado que "vive un momento difícil al no poder hacer previsiones de futuro por la oscilación de los precios energéticos, costes laborales, fiscales, etc". "Tienen demasiada incertidumbre", ha lamentado, a la vez que ha transmitido que "el consejo es que sean muy flexibles, que no hagan planes a largo plazo, sino a un año, y que tengan capacidad para adaptarse al cambio". "A medio plazo, podemos decir que 2024 puede ser un buen año", ha declarado.

En cuanto a las energías renovables, ha mantenido que apostar por ellas "ya no es una opción, sino una obligación" y confía en "la ciencia y la tecnología para los avances de la humanidad". "Estamos ante una revolución tecnológica y una transición energética", ha señalad.

Así, ha recomendado que "todas las empresas tienen que adaptarse y ver oportunidades para competir", de ahí que haya pedido a la parte política "flexibilidad e inteligencia para no dejar a las pymes atrás en esta transición".

En el marco europeo, Rivera ha hablado sobre los fondos Next Generation, admitiendo que "los números de España son preocupantes", despuésde que "sólo se ha ejecutado un 12%". Ante ello, cree que "Europa tiene que ser exigente con España y cumplir con los deberes para que la ejecución se acelere".

Asimismo, ha opinado que "Alemania está sufriendo las consecuencias más duras de la dependencia energética de Rusia", de manera que "es un debate a plantear, cómo garantizar mayor independencia energética y no depender del gas ruso, ni de la manufactura china", por lo que "a futuro Europa sí tiene que plantearse cómo no caer en estos errores".

Al respecto, ha manifestado que "la dependencia que tiene Alemania y Europa, por ende, del gas ruso es demasiado fuerte, y de hecho, Alemania tiene una inflación mayor que España ahora mismo y una situación energética peor que la española", pero "nos arrastra a todos porque es el motor de Europa", ha avisado.

Ante ello, Rivera ha dicho que "las familias españolas y las empresas están sufriendo los datos de la inflación y las consecuencias de ese coste energético", si bien espera que "este año acabe mejor de lo empezado y el Euribor se modere a finales de año y la inflación se siga moderando con el enfriamiento poco a poco de la economía".

CRECIMIENTO "NOTABLE" DE ANDALUCÍA

Igualmente, el expresidente de CS ha dedicado parte de su discurso a la situación económica y social de Andalucía y la provincia de Córdoba.

Rivera ha elogiado que la comunidad andaluza ha vivido "un crecimiento notable en los últimos años". "Han pasado de ser el farolillo rojo en algunos aspectos sociales y económicos a ser uno de los motores en creación de empleo y de autónomos", de modo que "se hacen bien las cosas a nivel institucional", ha subrayado.

Respecto a Córdoba, ha indicado que tiene "un liderazgo claro en el ámbito agroalimentario", a la vez que "es un territorio donde los pequeños y medianos empresarios pueden competir y convertirse en jugadores globales", ha valorado.

En el acto, organizado por Management Activo y patrocinado por Cajamar, Solunion e Innovasur, han estado presentes la primera teniente de alcalde y portavoz de CS en el Ayuntamiento de la capital, Isabel Albás; el concejal de Deportes, Manuel Torrejimeno; el vicepresidente quinto de la Diputación y delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica, Víctor Montoro, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, entre otros representantes institucionales.