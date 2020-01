El inmigrante que presuntamente fue apuñalado por su patrón en Orcera (Jaén) desconoce cuándo podrá volver a trabajar

Publicado 22/01/2020 16:17:36 CET

JAÉN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato CGT de Andalucía, Miguel Montenegro, se ha reunido con Mahamadou Coulibaly, el inmigrante que presuntamente fue apuñalado por su patrón después de que el trabajador se negara a recoger la aceituna en una zona en pendiente de Orcera (Jaén) sin contar con las medidas de seguridad oportunas.

Desde el sindicato se ha informado de que Coulibaly, que "trabajaba de forma irregular", ha sido dado de alta en la Seguridad Social desde este martes, 21 de enero, a través de Inspección de Trabajo.

El sindicato CGT ha explicado que la situación de alta en la Seguridad Social implica para Mahamadou Coulibaly tener derecho a la retribución de los días trabajados "que aún no le ha pagado", así como a las prestaciones una vez sea reconocida el alta, lo cual llevará un proceso.

"Inspección de Trabajo ha dado por válido que había una relación laboral entre los dos implicados", ha explicado el presidente de CGT Andalucía en declaraciones a Europa Press.

Así, desde el sindicato han subrayado que lo sucedido lo consideran un accidente laboral, pero se encuentra "en manos de los abogados".

Montenegro ha valorado la noticia y ha indicado que "corrobora el buen trabajo que se hace en defensa del personal inmigrante en la provincia jiennense".

Desde CGT han recordado que denunciaron la ausencia del alta en la Seguridad Social del trabajador por parte del empresario y esta situación, según han indicado, también afectaba a otros inmigrantes de la zona.

"No sabemos hasta dónde habrá llegado Inspección, pero sí es cierto que en la finca era algo generalizado no estar dado de alta, y que quien la pedía, no trabajaba", ha dicho Montenegro.

CGT le ha facilitado la asistencia jurídica a la víctima para cuando lo ocurrido llegue, posteriormente, a juicio por vía penal, del que aún no se conoce la fecha. "Lamentamos que en pleno siglo XXI se sigan padeciendo este tipo de atropellos hacia la clase trabajadora e inmigrante, donde se hacen distinciones aberrantes", ha apuntado Montenegro.

Por su parte, Mahamadou Coulibaly, que se encuentra de baja médica por el incidente, agradece al sindicato y a los colectivos que le han apoyado. En estos momentos, su lesión le impide trabajar, por lo cual no percibe ingresos.

Coulibaly ha destacado que su pierna está "mejor", aunque aún está en proceso de recuperación, por lo que desconoce cuándo podría volver a incorporarse al mundo laboral.

HECHOS

Los hechos fueron denunciados por el propio trabajador, natural de Mali, que tuvo que ser ingresado e intervenido quirúrgicamente, y, según se recoge en la denuncia, fue el 10 de diciembre del año pasado cuando el trabajador se negó a recoger la aceituna de una zona en pendiente lo que dio origen a una discusión con el dueño de la finca que terminó en la agresión con arma blanca.

El presunto agresor el encargado de trasladar al trabajador hasta el Hospital de Úbeda, donde fue intervenido quirúrgicamente y donde permaneció ingresado varios días con una herida en la que recibió 14 puntos de sutura.

Al salir del centro hospitalario interpuso la correspondiente denuncia lo que llevó a la detención del presunto autor el 15 de diciembre de 2019, según se informó a Europa Press desde la Guardia Civil.

Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo (Jaén) dejó en libertad con cargos al propietario de la finca como presunto autor de un delito de lesiones.