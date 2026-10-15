El Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada estudiará el terremoto de Panamá de magnitud 7,7

El Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada estudiará el terremoto de Panamá del 9 de octubre, de magnitud 7,7, gracias a una red sísmica desplegada antes del seísmo - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos (IAGPDS) de la Universidad de Granada (UGR) analizará con un nivel de detalle excepcional el terremoto de magnitud 7,7 registrado el pasado 9 de octubre en la península panameña de Azuero, gracias a la red sísmica desplegada en febrero de este año en la zona dentro del proyecto PASIS.

El seísmo, considerado el mayor terremoto ocurrido en tierra firme en la historia del país centroamericano desde que hay mediciones, fue registrado por las 47 estaciones de banda ancha instaladas por el equipo investigador en febrero de 2026.

La red, distribuida por el oeste del país y con varios equipos ubicados en la propia península de Azuero, permitirá estudiar tanto el terremoto principal como la secuencia de réplicas asociada. Diez de esas estaciones transmiten datos en tiempo real al IAGPDS, mientras que el resto almacena la información para su recuperación durante las campañas de campo.

Según explica Flor de Lis Mancilla Pérez, investigadora principal del proyecto, el hecho de disponer de una red científica de estas características antes de un terremoto de gran magnitud constituye una oportunidad poco frecuente para la investigación geofísica. "Los datos obtenidos permitirán analizar los mecanismos de ruptura responsables del seísmo, la evolución de la actividad sísmica posterior y la estructura profunda de una de las regiones tectónicamente más activas y complejas del planeta", añade.

Durante la próxima campaña de trabajo, prevista para febrero de 2027, el equipo recuperará los registros almacenados y los integrará con los datos procedentes de las redes sísmicas permanentes de Panamá y Costa Rica. Esta información ayudará a mejorar el conocimiento de los procesos asociados a la interacción entre las placas tectónicas de Cocos, Nazca y la microplaca de Panamá.

El proyecto PASIS está liderado por la Universidad de Granada y financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su principal objetivo es obtener imágenes de alta resolución de la corteza terrestre y del manto superior, así como caracterizar la deformación sísmica asociada a la interacción entre las placas tectónicas de Cocos, Nazca y Panamá, además de desarrollar modelos numéricos que permitan comprender mejor la evolución tectónica de la región.

PASIS se desarrolla en estrecha colaboración con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ Potsdam). Este último ha proporcionado gran parte de los instrumentos sísmicos. Además, cuenta con la participación de investigadores de otras instituciones internacionales, entre ellas la Universidad de Memphis, el Instituto de Física del Globo de París y las instituciones responsables de las redes sísmicas permanentes de Costa Rica.

PASIS cuenta con la colaboración del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que ha facilitado el uso de sus instalaciones e infraestructuras en Bocas del Toro, Coibita y Punta Galeta para la instalación de estaciones sísmicas.

El proyecto prevé ampliar la red de observación en febrero de 2027 mediante la instalación de 90 nuevas estaciones sísmicas de corto periodo y mantener la infraestructura operativa hasta 2028, lo que permitirá profundizar en el conocimiento de la actividad tectónica y de la peligrosidad sísmica de la región.