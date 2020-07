Interinos de la Junta piden al Defensor del Pueblo que respalde la paralización de las ofertas de empleo extraordinarias

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los funcionarios interinos de la Junta en fraude de ley por abuso de la temporalidad han pedido al Defensor del Pueblo que respalde la paralización de la Oferta de Empleo Público (OPE) extraordinaria de estabilización, hasta que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que está tramitándose en el Parlamento de Andalucía.

El portavoz de la comisión promotora de la ILP, David Núñez, que ha mantenido un encuentro con responsables de la Oficina del Defensor del Pueblo, defiende la estabilización de este colectivo de 30.000 personas --entre funcionarios interinos y estatutarios temporales-- mediante un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos, en lugar de las oposiciones de libre concurrencia que se han convocado, según ha informado este colectivo de funcionarios por medio de una nota.

Según Núñez "hay tiempo" para abordar una salida en el Parlamento autonómico, dado que a raíz del Covid-19 el Gobierno del Estado ha aprobado ampliar en un año hasta 2021 el plazo para ejecutar las OPE de estabilización cuyo plazo terminaba en 2020.

A este respecto, ha señalado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 19 de marzo de 2020 desaprueba los procesos selectivos de libre concurrencia en caso fraude de Ley por abuso de la temporalidad, porque no excluyen la posibilidad de que sean cesados quienes no aprueben el examen de oposición.

Argumenta que "el principio de libre concurrencia no puede ser una excusa para incumplir el ordenamiento jurídico de la Unión Europea" que establece que "cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada, es indispensable poder aplicar alguna medida que presente garantías de protección de los trabajadores efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión", según sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016.

El representante de funcionarios interinos y estatutarios temporales ha lamentado que, pese a las reiteradas sentencias del TJUE, la Secretaría General de Administración Pública "se empeñe" en seguir adelante con las OPE extraordinarias de estabilización.

Núñez ha afirmado que "lo que no puede ser es que tanto funcionarios interinos como estatutarios temporales seamos imprescindibles para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante el Covid-19 y una vez terminado el estado de alarma, si te he visto no me acuerdo".

Frente a esto, ha considerado que "ahora tenemos una oportunidad única para solucionar esta situación de injusticia que constituye el fraude de ley del abuso de la temporalidad y es posible hacerlo con el acuerdo de todos los grupos políticos del arco parlamentario andaluz, dando ejemplo al resto de comunidades autónomas, donde se enfrentan al mismo problema", ha aseverado