Investigadores de la Universidad de Córdoba identifican un "área de servicios" romana en Fuente Obejuna

El equipo de la unidad Patricia de la Universidad de Córdoba durante las prospecciones en torno a la antigua ciudad romana de Mellaria. - UCO

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de las variaciones del subsuelo realizado por el Grupo HUM 1150-Unidad Patricia de la Universidad de Córdoba (UCO) ha identificado el "área de servicios" de la antigua ciudad romana de Mellaria, ubicada en la ruta que conectaba Corduba (Córdoba) con Emérita Augusta (Mérida) y que tendría ocho habitaciones, un baño y un patio.

Según ha informado la UCO en una nota, la ciudad de Mellaria, muy cerca de la actual Fuente Obejuna (Córdoba), constituía un punto clave en la comunicación entre dos capitales de provincia romanas: Córdoba en la Bética y Mérida en la Lusitania. Durante años, centralizó la actividad minera, industrial y agrícola desarrollada a su alrededor.

Debido a su importancia, el mencionado Grupo HUM 1150-Unidad Patricia de la Universidad de Córdoba lleva varios años realizando diferentes estudios arqueológicos, a través del proyecto Ager Mellariensis, para conocerla más en profundidad. En el último de esos estudios han identificado un edificio que funcionaría como un "área de servicios" para el descanso de quienes realizaban la ruta entre Córdoba y Mérida.

Según un análisis geofísico y no invasivo en el que se han analizado las variaciones del subsuelo a través de datos geomagnéticos, el estudio ha identificado, en la misma zona de la que hablaban los itinerarios romanos, la estructura de un edificio de 48 metros de largo y con una superficie total de aproximadamente 1,290 metros cuadrados.

Ubicado a las afueras del núcleo urbano de Mellaria y junto a la calzada romana, el edificio constaría de ocho habitaciones, un baño y un amplio patio que puede interpretarse como establo o área de estacionamiento de carruajes destinado al descanso de los animales de tiro.

Frente a otras mansiones, o áreas de servicio romanas, más monumentales, complejas y alejadas de las principales vías de comunicación, la mansión de Mellaria se correspondería, tanto por su dimensión como por su localización, con las que la bibliografía ha señalado como de clase estándar. Estas últimas, siguiendo un modelo de cuartel militar, estarían destinadas a viajeros comunes, tropas y personal de servicio.

Al estar en la periferia y cerca de la calzada romana, su función sería la de permitir un acceso rápido a los viajeros, así como el abastecimiento y el cambio de caballos al borde del camino, sin necesidad de introducir tráfico pesado, carruajes y animales en el interior de la ciudad.

La identificación del edificio supone un paso más para comprender la estructura del servicio postal romano o cursus publicus en la Península Ibérica. Además, las anomalías del terreno detectadas alrededor del mismo sugieren que el complejo se extendía más allá de este edificio, configurando un amplio paisaje logístico y suburbano. De hecho, algo al norte, a apenas cincuenta metros, estaría un edificio de primera clase, muy cerca y conectado con el anterior.

La investigación, publicada en la revista 'Journal of Archaeological Science: Reports', es resultado de las actividades de prospección geomagnética desarrollada por el proyecto Ager Mellariensis (II. AEI PID2020-114331 GB-I00) de la Unidad Patricia de la UCO en el yacimiento arqueológico de Mellaria en Fuente Obejuna entre los años 2021 y 2023.