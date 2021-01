ISA reclama a la Junta un concurso de traslados "tras dos años en blanco" sin convocar plazas vacantes

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha reclamado a la Junta de Andalucía un concurso de traslados "al cumplirse dos años en blanco, sin convocar plazas vacantes, pese a que debería hacerse cada seis meses".

La secretaria de Acción Sindical de ISA, Rocío Luna, ha explicado en un comunicado que "al no convocarse el concurso se está llenando la administración de nombramientos provisionales, porque las vacantes se están cubriendo con el artículo 30 de la Ley 6/85", un procedimiento "arbitrario que debería usarse sólo para necesidades especiales y puntuales".

Según explica el sindicato, "se trata de un sistema de promoción provisional y que requiere que el órgano de procedencia autorice previamente el acceso al concurso de méritos de otra plaza", por lo que es "discriminatorio", al quedar la decisión "en manos del responsable de cada centro de trabajo".

Luna ha alertado de que, "a falta de concurso de traslados, en 2020 ha habido 631 convocatorias de artículos 30 en la Junta de Andalucía para ocupar las vacantes". "Con una media de cuatro o cinco plazas por convocatoria, se estaría hablando de entre 2.500 y 3.000 plazas, que en su mayoría no se cubren porque el órgano de origen no da el visto bueno para no reducir su plantilla", ha detallado.

Así, ha insistido en que se trata de "puestos de trabajo de estructura que permanecen sin ocupar, ya que al ser de nivel superior no se cubren con las ofertas públicas de empleo".

"A estas 3.000 plazas habría que sumar las jubilaciones del año pasado, más otras plazas que se encontraban vacantes y que no han intentado dotarse con convocatorias del artículo 30, lo que podría duplicar esta cifra", ha informado Luna.

Para ocupar todos esos puestos de trabajo, ISA ha reclamado la convocatoria de un nuevo concurso de traslados "ya que el último se realizó en 2018 y ofertó 6.318 plazas", por lo que ha considerado que la situación en estos momentos "sería similar a la de entonces".

Luna ha indicado que el concurso de traslados, que permite estabilizar las plantillas, es "la única forma de mejora para el personal funcionario", y ha pedido a la Junta que "no se escude para no convocarlo en que se está reformando el procedimiento de acceso, porque ambas cosas no son incompatibles".

De hecho, ha señalado que las negociaciones del grupo de trabajo para adaptar el Decreto de acceso 2/2002 a un concurso abierto y permanente finalizaron en octubre, y ha destacado que "sólo falta que la Junta las eleve a la Mesa Sectorial, lo que hasta ahora no ha hecho por falta de voluntad política".

El sindicato ISA ha lamentado además "los continuos cambios de estructura de la Junta", como el recién aprobado para volver a crear las plazas de delegados provincial, hecho que considera que "que la administración también usa como excusa para frenar los concursos de traslados".

"Es injusto que se argumente que no se convocan los traslados porque, en el tiempo que tardan en resolverse, las plazas convocadas pueden haber cambiado", ha criticado Luna, que ha instado a la convocatoria "inmediata del concurso" para garantizar el derecho a la promoción del personal funcionario recogido en el Decreto 2/2002.