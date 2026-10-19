IU aspira a formar un "Grupo Andaluz en el Senado" para que Andalucía cuente "con una voz propia" tras el 29N

Archivo - El reelegido coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, en el centro de la imagen en la conclusión de la XXV Asamblea, celebrada en Granada. (Foto de archivo). - IU ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU), que va a concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre integrada en la coalición Frente Amplio, ha anunciado este lunes que va a plantear a las organizaciones que conforman dicha confluencia de partidos de izquierda su intención de formar "un Grupo Andaluz en el Senado" para que "Andalucía cuente con una voz propia en la Cámara territorial, aprovechando que así lo permite el Reglamento".

Así lo han anunciado desde IU Andalucía en un comunicado en el que defienden que, con esta iniciativa, pretenden "darle más visibilidad y protagonismo a las reivindicaciones de los andaluces".

La propuesta, que la organización andaluza de IU "trasladará a las organizaciones del Frente Amplio, parte de la necesidad de una voz propia en el Senado que defienda sus intereses, sus derechos y sus necesidades, desde el respeto a su identidad y a su autonomía".

IU Andalucía "considera que el Senado, como cámara de representación territorial, debe ser también un espacio desde el que defender una financiación justa para Andalucía, la mejora de los servicios públicos, las infraestructuras pendientes y necesarias, el empleo digno, el futuro del campo andaluz y la protección de nuestro patrimonio natural", agregan en el comunicado.

La formación recuerda que "el propio Reglamento del Senado contempla la creación de grupos territoriales dentro de los grupos parlamentarios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos".

IU Andalucía considera que "el actual escenario político exige responsabilidad, capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo entre las fuerzas progresistas". En este sentido, la organización defiende "la importancia de explorar alianzas democráticas y progresistas en el Senado que permitan hacer frente a las iniciativas de la extrema derecha y defender los derechos sociales, las libertades y los avances democráticos".

"En momentos de emergencia democrática nadie puede mirar para otro lado", agregan desde IU Andalucía, desde donde, "sin excluir a ninguna organización progresista", hacen "un llamamiento a ser generosos para defender a Andalucía de la ofensiva reaccionaria".

Finalmente, la formación que en Andalucía lidera Toni Valero como coordinador general apuesta por "abrir también un diálogo con las organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas para contribuir a definir una agenda andaluza en el Senado".