IU elegirá por votación un diputado provincial en Córdoba tras la renuncia de José Manuel Cobo y los tres suplentes

Archivo - El ya exdiputado de IU en la Diputación de Córdoba, José Manuel Cobo, junto a la portavoz del grupo en la institución provincial, Irene Ruiz. - IU - Archivo

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Diputación de Córdoba, Jesús Cobos, ha anunciado este miércoles durante el Pleno ordinario de octubre de la institución provincial que, tras la renuncia como diputado provincial de IU (coalición electoral Con Andalucía) de José Manuel Cobo, así como la de los tres candidatos suplentes, la Junta Electoral de Zona ha acordado celebrar una elección complementaria de diputado provincial por el Partido Judicial de Córdoba y dicha coalición.

Así las cosas, la Junta Electoral de Zona ha realizado una encomienda de gestión al propio secretario general de la institución provincial para que "presida y realice dicha elección y proceda a convocar a los concejales de la coalición electoral Con Andalucía por los municipios integrantes del Partido Judicial de Córdoba" para que voten "la candidatura o candidaturas presentadas", que deberán contener un candidato y tres suplentes".

Por ello, se ha convocado para el día 26 de octubre, a las 11,00 horas, en el Salón de Plenos del Palacio de la Merced, "la elección de un diputado provincial con arreglo al artículo 206 Loreg entre los concejales de la coalición electoral Con Andalucía por los municipios integrantes del Partido Judicial de Córdoba".

En dicho acto, serán sometidas a votación la lista o listas presentadas por los referidos concejales, avaladas, al menos, por un tercio de los mismos, que contendrán un candidato titular y tres suplentes". La listas habrán de ser presentadas materialmente en el Registro de la Diputación de Córdoba antes de las 23,59 horas del día 25 de octubre.

RENUNCIA DE JOSÉ MANUEL COBO

Cabe recordar que José Manuel Cobo anunció en septiembre que daba "un paso atrás de la vida institucional", pues, "después de unos años de trabajo, aprendizaje, aciertos y errores", dejaba sus "responsabilidades como concejal del Ayuntamiento de Villa del Río y diputado provincial por un motivo laboral" que le impedía continuar desempeñándolas.

Por su parte, la dirección provincial de IU Córdoba agradeció a Cobo "el trabajo y la dedicación que ha mantenido durante estos años como concejal de Villa del Río y diputado provincial", pues "ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a su pueblo y a nuestra provincia. Ha sido una persona cercana, comprometida y siempre dispuesta a trabajar, y queremos agradecerle todo lo que ha aportado durante estos años".