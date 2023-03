IU y Más País cierran una coalición provincial para el 28M en Jaén sin Podemos por sus "condiciones leoninas"

JAÉN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y Más País acudirán a las elecciones municipales en coalición en la provincia de Jaén con un "proyecto amplio" que tiene la "puerta abierta" a otras organizaciones y colectivos. Parece difícil, al menos de momento, que sea el caso de Podemos, con la que IU había alcanzado un "preacuerdo" que no se ha confirmado, dadas las "condiciones leoninas" que la formación morada planteaba.

Puestos en las listas o distribución de recursos sin tener en cuenta que IU es en el territorio jiennense "la fuerza municipalista" son algunas de esas cuestiones, ante las que "Izquierda Unida no está dispuesta a ceder para que otras organizaciones, no suban, sino que no desaparezcan".

Así lo ha indicado este jueves la coordinadora provincial de IU, Mamen Barranco, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al coordinador provincial de Más País, Rafael Jurado, para informar del acuerdo de coalición electoral de ambas entidades para los comicios del próximo 28 de mayo.

Según han explicado, han venido trabajando "desde septiembre por una coalición amplia a nivel provincial" que agrupase a "cuantas más organizaciones a la izquierda del PSOE mejor". Finalmente, se ha logrado este "acuerdo en pie de igualdad" entre IU y Más País y que recoge "la forma de conjugar la necesidad de la gente con las necesidades que tienen las dos organizaciones".

Barranco ha apuntado que la coalición llega "en una situación política muy complicada" que "mueve la arena a nivel estatal" y que "influye en las provincias y los municipios". A ello ha sumado la cercanía también de las elecciones generales para la que el acuerdo firmado este miércoles en Jaén "sienta las bases".

"No solo nos estamos jugando unas elecciones municipales. Nos estamos jugando el Gobierno de este país", ha asegurado, no sin añadir que eso significa "seguir avanzando en los derechos" de la mayoría social y en igualdad y hacer de España un país en el que los trabajadores "puedan vivir dignamente sin el yugo de la extrema derecha".

En la misma línea se ha pronunciado el coordinador provincial de Más País. "Aunando fuerzas creemos que podemos sacar esta tierra un poquito del pozo en el que estamos", ha resaltado, no sin valorar, al igual que Barranco, la "buena sintonía" y "el buen tono" de ambas partes en la provincia y constatada especialmente con la labor hecha en Por Andalucía.

Tras incidir en que no se cierran a que se puedan sumar otras fuerzas, ha afirmado que van "a trabajar lo máximo posible por la ciudadanía" con la esperanza, además, de que "la gente vea que esto ya no es un toma y daca", sino que se sustenta en "unos proyectos de lo más interesante" para la provincia.

"No cerramos la puerta a que se incorporen más organizaciones, siempre y cuando se nos trate con el mismo respeto que nosotros tratamos y que sepamos dónde estamos y no se impongan condiciones leoninas", ha manifestado la responsable de IU, para la que precisamente esto es lo que ha Podemos "en Jaén (capital) y provincia".

Al hilo, ha señalado que existía "un preacuerdo, pero las condiciones que impone Podemos son leoninas" y su formación "no las puede aceptar ni en Jaén ciudad, ni en el partido judicial de Jaén ni en el resto de municipios".

FUERZA MUNICIPALISTA

"Estamos en la provincia de Jaén y en ella la fuerza municipalista la tiene Izquierda Unida. Eso es una realidad. Tenemos 70 concejales. Tú no puedes imponer a una organización con 70 concejales que yo voy el dos y el cinco en un pueblo donde IU tiene cinco concejales y encima el reparto de los recursos siempre va a ser más beneficioso para ti porque necesitas crecer a costa de IU", ha comentado.

Barranco se ha referido a unas negociaciones "muy duras" en las que, por ejemplo, "con el beneplácito de Izquierda Unida" se planteó que Francisco del Pino (Podemos) fuera el cabeza de lista en la capital. Sin embargo, desde la formación morada también se hablaba de "una serie de acuerdos en el resto de municipios en el que pedían la cesión de IU", cuando "Podemos no tiene organización ni tiene militancia ni concejales ni nada".

"Si se replantean la forma de negociación, los acuerdos a los que se pretende llegar tanto en Jaén ciudad como en el resto de municipios, estaríamos dispuestos a volver a sentarnos. Pero siempre y cuando ese replanteamiento sea sincero y sea de verdad y no se nos llame para plantear, como se ha hecho, un acuerdo peor que el anterior", ha comentado.

NO TODO VALE

Preguntada por el coste que esta fractura de la izquierda podría implicar en términos de representación y gobernabilidad, ha respondido que son "conscientes", pero también de que IU y Más País "lo han dado todo para intentar llegar a un acuerdo". Al respecto, ha precisado que "llega un momento en que no todo vale y no se puede pasar por todo".

Ello no es óbice, según ha agregado, para valorar la labor que el grupo municipal de Unidas Podemos por Jaén ha venido desarrollando desde 2019. Así, ha querido "reconocer que Javier Ureña (Podemos) ha hecho un trabajo extraordinario" y "es una persona que trabaja muy bien en el Ayuntamiento, junto a Julián Ávila (IU).

En este sentido, la coordinadora provincial ha considerado que "la renovación en Podemos no ha favorecido que se pueda continuar esa buena sintonía que había y que sigue habiendo en el Ayuntamiento".

Así las cosas, desde IU y Más País se trabaja de cara "escuchar al pueblo" y a determinar candidaturas y programas con la previsión de concurrir en más de 60 localidades de la provincia, donde Izquierda Unida ostenta en la actualidad cinco alcaldías y dos cogobiernos".

Está por ver si, finalmente, la coalición contará con otros partidos, como Verdes EQUO, que ha mostrado su disposición a entrar en ese acuerdo provincial, o Jaén Sentido y Común en la capital, fuerza esta última que ha llegado a un acuerdo para presentarse con Podemos y con el citado Del Pino como candidato a la Alcaldía de Jaén. Jurado ha insistido en que están abiertos e intentarán "agotar los plazos", pero sabiendo que el tiempo corre y que no se va "a dar lugar al último cuarto de hora".

DOS LISTAS EN 2019 EN LA CAPITAL

Con respecto a Jaén capital, cabe recordar que en 2019, en los últimos comicios locales, hubo dos candidaturas en el espectro a la izquierda del PSOE, pese a los intentos por ir de forma conjunta.

Izquierda Unida y Podemos concurrieron en coalición como Adelante Jaén (ahora Unidas Podemos por Jaén) y también presentó lista Jaén Sentido y Común, partido continuador de la agrupación de electores Jaén en Común. Los primera opción logró dos concejales, mientras que la segunda se quedó sin representación en el Ayuntamiento.