IU pide cesar a la edil de Servicios Sociales de Córdoba por ejercer como procuradora y ella dice que "es compatible"

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha pedido este jueves al alcalde, José María Bellido (PP), en el Pleno Ordinario que cese a la delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), por ejercer su labor junto con la de procuradora en los tribunales, a lo que ella ha respondido que "es compatible" y lo puso en conocimiento del secretario del Pleno al principio del mandato.

En este sentido, el edil de IU ha dicho que "entristece saber que la concejal siga firmando como procuradora" y que "reconozca que tiene su despacho abierto", cuando en la declaración de bienes y actividades al principio de mandato "tiene que dejarlo claro", a la vez que "el secretario del Pleno tiene que decir si hay compatibilidad y el Pleno da o no esa compatibilidad".

Al respecto, García ha expuesto que "ha desarrollado su actividad económica durante todo este tiempo", algo que ha calificado de "muy grave", aseverando que "es la primera vez que se da esta circunstancia en el Consistorio". También, ha comentado que "el despacho lleva trámites administrativos de financieras que desahucian y hacen cortes de luz", entre otros aspectos, enfatizando que "no es compatible, ni moral, ni ético, que haya ejercido ambas cuestiones".

Por su parte, la delegada se ha mostrado "un poco sorprendida" por "el planteamiento de la cuestión", dado que ella "antes de jurar el cargo, como era obligación", puso de manifiesto su ejercicio como procuradora al secretario del Pleno, porque entiende "el paso por la política como algo provisional", y se le hizo saber que, "tal y como había consultado --porque sino no habría ido en ninguna lista electoral--, que el ejercicio de la procura y un cargo público son compatibles".

En este caso, ha defendido que "no ha habido ocultación, ni falta de transparencia", a lo que ha añadido que "el secretario del Pleno confirmó tenía la certeza de que existía compatibilidad con la única advertencia de que no podía llevar procedimientos contra la Corporación". Además, ha señalado que no firma desahucios y ha aclarado que desde que es delegada ejerce "exclusivamente" dicho cargo y ha contratado a una persona en el despacho "que interpone procedimientos" encabezados por el nombre de Eva Timoteo.

Ante ello, el alcalde ha indicado que ha tenido conocimiento del asunto "minutos antes del Pleno", por lo que en los próximos días dirá en qué situación se encuentra "con absoluta transparencia", de ahí que haya informado de que va a pedir "los informes técnicos correspondientes".

Mientras, la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha defendido que la delegada contrató a una persona "para que siguiera llevando los asuntos del despacho", al tiempo que "el secretario del Pleno le dijo que no había ninguna incompatibilidad, ni problema", si bien "ahora el secretario del Pleno tendrá que hacer el informe pertinente para clarificarlo", ha matizado.