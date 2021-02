IU reclama la expropiación de los pabellones militares del Marrubial de Córdoba para 2021

CÓRDOBA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado al alcalde, José María Bellido, la expropiación de los pabellones militares del Marrubial para este 2021 porque es "incompresible" que lleven casi dos años de mandato y que "no

hayan movido ni un solo papel" para avanzar en este proyecto "tan necesario" para el distrito Levante.

Desde el grupo municipal recuerdan en un comunicado que "dejamos presupuestados" en 2019, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, 1,5 millones de euros para iniciar la expropiación de esos terrenos al Ministerio de Defensa. "Bastaba con iniciar el proceso para que esos pabellones y los terrenos pasaran a disposición del Ayuntamiento y, una vez así, cediera uno de los edificios a la

Junta para que diera respuesta a una demanda vecinal como es un centro de mayores".

"La inoperancia del alcalde y su falta de gestión ya nos hizo perder esos 1,5 millones en 2019, otros 1,5 en 2020, por lo que hemos vuelto a desperdiciar una oportunidad magnífica" para que, entre otras cosas, la Junta "pueda avanzar también en la segunda fase del proyecto de la Ronda del Marrubial".

IU ha criticado a la Junta por tener "totalmente paralizado" la segunda fase del Marrubial, para el que también es "importante" que la Gerencia de Urbanismo culmine

la cesión de los terrenos existentes entre los supermercados Deza y Mercadona. No

obstante, para iniciar la ejecución del proyecto con los cuatro carriles y su correspondiente acerado "no haría falta esa cesión previa de estos últimos terrenos", pues a lo único que afectaría del proyecto, de no contar con ellos y al inicio de la obra, sería a la zona verde que está prevista a continuación de los acerados, que podría ejecutarse a lo largo de la obra.