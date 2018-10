IULV-CA no descarta presentar un voto particular al documento sobre financiación por reforma fiscal y alusiones al 135

Publicado 23/02/2018 15:21:38 CET

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de IULV-CA ha manifestado este viernes que aunque el documento que han negociado con el PSOE-A y Podemos para el nuevo modelo de financiación autonómica es un buen "punto de partida" para el texto final que eleve Andalucía sobre esta materia, no descartan presentar un voto particular sobre la reforma fiscal que ven necesaria y para incluir alusiones a las consecuencias que la modificación del artículo 135 de la Constitución ha tenido para el sistema de financiación.

En rueda de prensa tras la reunión del grupo de trabajo sobre la financiación, que ha acordado que someterá a votación el 27 de febrero el documento acordado entre el PSOE-A, Podemos Andalucía e IULV-CA, la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas, Elena Cortés, ha explicado que dicha propuesta contiene cuestiones que para su formación "son imprescindibles" y que era necesario registrarlo porque "no podía ser que el grupo de trabajo no tuviera un documento".

Así, ha destacado, entre las aportaciones de su grupo parlamentario al documento, la nivelación total de la financiación, tanto de la vertical como de la horizontal; un rechazo "rotundo" a la ordinalidad, "por ser incompatible con la equidad que debe alcanzar este sistema de financiación"; o la necesidad de abordar un pacto para la financiación local.

Del mismo modo, IU está satisfecha porque el acuerdo con el PSOE-A y Podemos contemple el "reconocimiento de las políticas públicas de igualdad como un servicio público que debe ser tenido en cuenta para la financiación"; que de la propuesta "subyace un modelo federal", y que "cuestiona la estabilidad presupuestaria". "Hay superar el 'status quo' actual", ha dicho también.

Entretanto, Cortés ha defendido que el documento planteado junto a los socialistas y la fuerza morada "es la base para una posición que es un punto de partida", aunque ha lamentado que otras cuestiones fundamentales para IU no están recogidas, de ahí que no descarte presentar un voto particular.

Por un lado, la coalición de izquierdas es favorable a que el documento definitivo sobre financiación reclame una reforma fiscal por la que "los ricos paguen más impuestos directos para sostener el sistema social" y que no sean las rentas del trabajo las que tengan esa carga; y también defiende, por otro lado, que incorpore "algunas cuestiones relacionadas con las consecuencias de la reforma del artículo 135, la estabilidad presupuestaria y el techo de gasto".

"El grupo parlamentario de IULV-CA redactará, en su caso, un voto particular" al respecto, ha explicado la portavoz adjunta, que ha considerado que "siempre" hay opciones de consenso con los grupos que no han rubricado el acuerdo, el PP-A y Cs.