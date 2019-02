Jacob Gutiérrez se proclama campeón de España de Snow Running en Sierra Nevada, en Granada

Publicado 10/02/2019 10:26:23 CET

GRANADA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El corredor granadino Jacob Gutiérrez (Cerro del Caballo) ha revalidado este sábado el título de campeón de España de Snow Running al imponerse en el tercer campeonato nacional de carreras por montaña sobre superficie nevada disputado en la estación invernal de Sierra Nevada, en Granada.

Gutiérrez, que invirtió una hora, cinco minutos y 21 segundos en recorrer los 12,7 kilómetros del recorrido y 920 de desnivel positivo acumulado, rebajó en 14 minutos su tiempo del año pasado, según ha informado la estación en una nota de prensa.

Los cuatro grados de temperatura --diez grados más que la edición pasada--, las buenas condiciones de nieve y visibilidad, y la ausencia de viento, han sido determinantes para que los primeros clasificados en todas las categorías rebajasen los tiempos de anteriores ediciones.

"Este año no me esperaba esto y menos rebajar el tiempo. Pero las piernas me iban súper bien y cuando me encuentro así me gusta gastarlo todo", ha manifestado el corredor de Dúrcal (Granada), que aventajó en tres minutos al segundo clasificado, David López Castán y en cuatro minutos a Ignacio Morón.

Más estrecho fue el margen entre las tres primeras clasificadas. La corredora de Alcalá la Real (Jaén), Silvia Lara (Sierra Sur Jaén), ganadora del snow running de 2016 y tercera el año pasado, paró el tiempo en una hora y 22 minutos, un minuto menos que la segunda clasificada Mesi Arcos. Asimismo, Gemma Arcos repitió el tercer puesto del año pasado en Sierra Nevada.

La nueva campeona de España de snow running se despegó de sus rivales en el primer kilómetro, manifestando que "no sabía cómo iban por detrás, pero temía que, después explotar mi fuerte, que es la subida, me iban a alcanzar en la bajada por el gran nivel que había en esta edición".