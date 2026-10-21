Jacobo Robatto vuelve a encabezar la lista de Vox en Granada al Congreso para las elecciones generales

Jacobo González-Robatto vuelve a encabezar la lista de Vox en Granada al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. - VOX GRANADA

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de VOX ha designado a Jacobo González-Robatto Perote como cabeza de lista por Granada a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Le sigue como número dos de la candidatura para el Congreso de los Diputados Elisa Gómez-Caminero González, y en el puesto número tres, Ricardo López Olea.

Jacobo González-Robatto Perote (Madrid, 14 de octubre de 1987) se licenció en Administración y Dirección de Empresas en CUNEF y tiene un MBA Full Time en Business Administration por El IESE Business School. Su carrera profesional la ha desarrollado principalmente en consultoría, donde ha ejercido como director financiero de una empresa de desarrollo turístico hasta que se incorporó como secretario financiero del grupo parlamentario Vox en Andalucía.

González-Robatto vuelve a encabezar la lista a la cámara baja, toda vez que ha sido diputado de Vox por Granada en la XV legislatura del Congreso; mientras que entre 2019 y 2022 fue senador de Vox por Andalucía.

Por su parte, Elisa Gómez-Caminero González (Granada, 2005) cursa en la actualidad estudios en el doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola de Córdoba y realiza prácticas en el departamento jurídico del grupo parlamentario Vox en el Congreso.

La número dos al Congreso ha desarrollado su formación política en Vox Granada, participando en actividades y cursos de Vox Jóvenes, y tomando parte en varios viajes de asistencia para llevar ayuda humanitaria y farmacéutica a Cuba, donde también ayudó a familiares de presos políticos.

El número tres de la candidatura a la cámara baja es Ricardo López Olea, diputado por Granada durante la XII y XIII legislaturas del Parlamento de Andalucía. Es presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en Granada.

López Olea es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y abogado colegiado desde el año 1994. Además, es experto Universitario en práctica jurídica por la Universidad de Granada.