Jaén.- La alcaldesa ve acertada la decisión de aumentar licencias de taxi y dice que las protestas son "ilegales"

Actualizado 22/09/2008 19:37:31 CET

JAÉN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jaén, Carmen Peñalver, consideró hoy "acertada" la decisión de la Concejalía de Transportes de otorgar 27 nuevas licencias hasta 2010 y afirmó que el paro y las protestas del sector ante la medida "son, desde el punto de vista de la normativa que establece las reglas democráticas, ilegales".

En declaraciones a los periodistas, Peñalver, que mostró todo su apoyo a las decisiones de la concejal de Tráfico y Transportes, Matilde Cruz, respaldadas por el Consejo Local de Movilidad, aseguró que se parte de una "realidad objetiva": que la única capital de Andalucía que no cumple la ratio de 1,2 taxis por 1.000 habitantes recomendada por la Junta es Jaén, donde, además, desde 1993 no se daban licencias.

En este sentido, destacó la necesidad de cumplir con la normativa y, sobre todo, de dar un buen servicio público del taxi, por lo que consideró oportuno y acertado ir progresivamente hasta alcanzar la ratio en dos años.

Sobre la posibilidad de entablar una negociación con el sector, la alcaldesa destacó que el Ayuntamiento está siempre abierto al diálogo, si bien "la actitud de los taxistas el sábado (cuando se concentraron en la puerta de la vivienda de Cruz) no es propia de alcanzar diálogo".

Asimismo, explicó que el paro patronal debe ser solicitado y autorizado, pero, según apuntó, hasta las ocho de esta mañana no había ninguna comunicación ni petición de paro en la Subdelegación ni en el Ayuntamiento. "No puede continuar porque no está autorizado y lo que hay son concentraciones o manifestaciones que, desde el punto de vista de la normativa que establece las reglas democráticas, es ilegal", aseguró la alcaldesa, quien añadió que se está teniendo una actitud flexible que, sin embargo, no va a poner en juego la estabilidad y la marcha normal de la ciudad.

Así las cosas, solicitó a las tres asociaciones del sector --Radio Taxi, Gremial y Ataja-- que respeten las reglas democráticas que permiten el paro y la manifestación. "Cuando se haga estamos siempre abiertos al diálogo, pero hay que hacerlo con respeto a la ciudadanía y a las reglas, cuando actitudes se saltan son más propias de otros tiempo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial Provincial, Manuel Rueda, explicó a Europa Press que es "inaudito que una alcaldesa no sepa o no le interese saber" a qué hora abren los registros. "Ninguno, ni el del Ayuntamiento ni el de la Subdelegación, abre a las ocho, sino a las nueve y, tras el fin de semana, a esa hora en punto hemos entregado un escrito en Subdelegación para pedir autorización para el paro patronal al que nos ha dado luz verde", comentó.

Asimismo, Rueda defendió que los taxistas en ningún momento han actuado de forma ilegal con sus protestas, como indicó Peñalver, puesto que "no se ha interrumpido el tráfico, sino que se los compañeros nos hemos limitado a circular a menor o mayor velocidad, por las calles de la ciudad".