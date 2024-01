Jaén Merece Más apremia a la Junta a "sacar ya" las licitaciones para la explotación del tranvía

JAÉN, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido Jaén Merece Más ha apremiado a la Junta de Andalucía a "sacar ya" las licitaciones necesarias para la explotación comercial del tranvía, de modo que no se llegue a dar la circunstancia de que termine la puesta a punto del sistema y haya que "esperar" después a contar con una empresa que lo gestione.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota Juan Manuel Camacho, presidente de la formación, que gobierna en el Ayuntamiento de la capital junto al PP, al que ha pedido empezar "a mover de inmediato lo necesario para que se empiece a dar forma a la concesión de la explotación".

En este sentido, ha recordado que el tranvía --que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en 2011-- se encuentra actualmente "en fase de revisión y arreglo de todo el sistema e infraestructura" con el objetivo de que pueda entrar en pruebas este año.

Por ello, Camacho ha instado al Ayuntamiento y a la Junta a que "aceleren los procesos y, más concretamente, el referido al futuro inminente de la explotación" para que se pueda prestar el servicio público en las calles de la ciudad.

Al respecto, ha señalado que hay una serie de condicionantes técnicos y legales que requieren de periodos de tiempo y "no hay un minuto que perder". "Habida cuenta, además, de los antecedentes y por los que ya se dijo hace casi una década que el tranvía debe ser explotado por la misma empresa que opere el servicio público de autobuses urbanos para que sea compatible, eficaz y rentable", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que en 2015 y según anunciaba la Agencia de Obra Pública de la Junta, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) "emitió un resumen ejecutivo en el que ya se decía que es necesario definir con claridad el modelo de explotación, no solo en cuanto a tarifas y horarios, sino a los enlaces con autobuses urbanos", punto este "donde pone el foco" Jaén Merece Más.

"Es el momento de insistir en sacar cuanto antes el proceso para adjudicar la explotación del tranvía para que no ocurra como con el Museo Íbero, que, después de tanto esperar, se abrió sin colección museográfica. No podemos dar pie a que con el tranvía ocurriera que para el próximo otoño pueda estar operativo y no haya empresa concesionaria para su explotación y se quede en cocheras de nuevo", ha dicho.

Así las cosas, ha apremiado a que sacar ya las licitaciones necesarias "para que sea operado por una empresa junto al autobús que, en su día, se barajó que no circularía por el trayecto del tranvía y con el fin de agilizar el tráfico con transbordos y no duplicando innecesariamente transportes en las mismas vías".