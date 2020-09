Javier Imbroda afirma que "la gran mayoría" de docentes "ha entendido" que "no es momento de volver a parar"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado que "respeta" a los docentes andaluces que este viernes han decidido secundar la huelga, pero ha afirmado que "la gran mayoría" ha sabido "entender" que "es el momento de seguir arrimando el hombro para que la educación presencial tenga la oportunidad que merece" y que "no

es momento de volver a parar sino de caminar juntos para que este curso salga bien".

En un vídeo distribuido a los periodistas, Imbroda ha señalado que "respetando" a todos los docentes que este viernes han decidido ejercer su derecho a la huelga, quiere poner de relieve que "la gran mayoría del profesorado andaluz y de la comunidad educativa ha sabido entender que después de todo el esfuerzo compartido que hemos llevado a cabo juntos para poner en marcha el curso más complejo de la historia de Andalucía, es el momento de seguir arrimando el hombro para que la educación presencial, que tanto echábamos de menos y que tanto necesitan nuestros niños y jóvenes, tenga la oportunidad que merece".

Ha afirmado que "entiende" que "hay quien piense" que los 600 millones de euros en recursos que el Gobierno andaluz ha puesto en el sistema educativo para este curso, que los casi 6.500 profesores de refuerzo "no son suficientes", o que las medidas que "nos han recomendado los expertos a través de la Consejería de Salud podrían haber sido otras". "Estoy seguro que hay docentes que así lo creen pero hoy no han secundado la huelga porque creen que no es momento de volver a parar sino de caminar juntos para que este curso, a pesar de todas las adversidades, salga bien", ha manifestado.

Imbroda ha afirmado que "independientemente del resultado de esta huelga, con aproximadamente un 7% de seguimiento, vamos a seguir hablando con los agentes sociales y la comunidad educativa, buscando entre todos mejorar las cosas, aportando nuevos recursos que palíen las necesidades que vamos a ira detectando".

Ha destacado que el sistema educativo andaluz "es de una gran complejidad y arrastra déficits de inversión durante muchos años", los cuales esta pandemia "ha puesto más en evidencia si cabe y que no tienen fácil solución a corto plazo". Pero, "quiero expresar mi compromiso y el de todo el Gobierno de Andalucía de no desfallecer en la tarea de que nuestra comunidad pueda tener el sistema educativo que merece, un motor de oportunidades para que nuestra tierra permita extraer todo el potencial que tienen nuestro alumnos", ha subrayado.

"Jamás un Gobierno andaluz ha invertido tanto en educación, pero necesitamos entender que estamos ante una situación excepcional, donde vuelvo a solicitar la responsabilidad y la colaboración de todos", porque en ello "nos va el futuro", ha concluido el titular de Educación.