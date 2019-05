JEC da la razón al PSOE e insta a Junta a que retire su campaña por los primeros cien días

Actualizado 10/05/2019 19:22:10 CET

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado la razón al PSOE ante la denuncia que presentó al hilo de la campaña que por los cien días de gobierno puso en marcha el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs), desestimando así la primera resolución al respecto que dictó la Junta Electoral Provincial de Sevilla e instando a la Junta a retirar dicha campaña de su web institucional y de cualquier perfil en redes sociales o en cualquier otro medio de la Administración andaluza.

Así se recoge en el acuerdo de la JEC, al que ha tenido acceso Europa Press, consecuencia del recurso que interpuso el PSOE contra el acuerdo previamente dictado por la Junta Electoral Provincial de Sevilla de 26 de abril de 2019, por el que se desestimaba su denuncia contra el presidente y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, por sus intervenciones tras la comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 23 de abril.

Ahora, la JEC ha decidido estimar parcialmente el recurso del PSOE y revocar el acuerdo dictado por la Junta Electoral de Sevilla de 26 de abril explicando que el artículo 50.2 de la Loreg prohíbe durante el periodo electoral cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos.

En la Instrucción de la Junta Electoral Central, respecto a las consecuencias que pueda acarrear la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales y de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo, aclara que "desde la convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y hasta la celebración de las elecciones locales, autonómicas y europeas, ningún poder público --sea de naturaleza estatal, autonómica o local-- podrá realizar actos o campañas de esta índole".

"En consecuencia, resulta errónea la afirmación de la resolución impugnada en el sentido de que las prohibiciones establecidas afectan exclusivamente a los poderes públicos convocantes de elecciones, y por tanto no resulta aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía al no estar convocadas elecciones al Parlamento de Andalucía", sostiene el recurso, que añade que la prohibición afecta a cualquier autoridad pública, con independencia de que haya o no convocado el proceso electoral.

De igual modo, argumenta que la campaña objeto de la denuncia, 'Primeros cien días de gobierno', incluye obras y realizaciones hechas por el nuevo gobierno de Andalucía durante este periodo por lo que entiende que "no suscita dudas que se trata de una campaña que incurre en la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Loreg, puesto que su objeto es precisamente ese, dar a conocer los logros del comienzo del mandato de la Junta".

Por todo, la JEC acuerda revocar el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Sevilla y declarar que la referida campaña incurre en la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Loreg, e insta a la Consejería de Presidencia a que durante el periodo electoral elimine dicha campaña de la web institucional y de cualquier perfil en redes sociales o en cualquier otro medio de la Junta de Andalucía.

Además, entendiendo que la Junta Electoral Provincial de Sevilla ha incurrido en un error interpretativo en esta materia y que se trata de la primera denuncia durante este periodo electoral, considera que no procede la incoación de expediente disciplinario.

Este acuerdo es firme en vía administrativa y contra el mismo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3.a) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.