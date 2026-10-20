JM+ afea al alcalde de Jaén que se no haya convocado la reunión acordada en pleno sobre la estación de autobuses

Miembros de Jaén Centro con concejales del PP y Vox - JAÉN CENTRO

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Jaén Merece Más (JM+) ha afeado al alcalde, Julio Millán (PSOE) --con el que gobierna en coalición-- que no se haya celebrado la reunión acordada en el último pleno para abordar los problemas estructurales del centro de la ciudad y el futuro de la estación de autobuses.

Según ha criticado la formación, el encuentro no ha sido convocado por la Alcaldía, cuyo titular, del PSOE, se encuentra fuera de la ciudad sin haber delegado sus competencias en la primera teniente de alcalde, María Espejo (JM+), para facilitar el seguimiento de este compromiso.

La cita debía dar cumplimiento al punto cuarto de la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento, una iniciativa defendida por JM+ en colaboración con la Asociación de Vecinos Jaén Centro. El acuerdo plenario establecía el 20 de octubre para sentar en una misma mesa de trabajo a todos los grupos políticos municipales, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a Adif, con el objetivo de avanzar en un consenso sobre la ubicación de la futura infraestructura y concretar un calendario para su implantación.

Para la formación, la falta de convocatoria por parte del regidor socialista supone una "dejadez" y un retraso en un asunto prioritario para Jaén, dejando sin respuesta un compromiso aprobado por la Corporación municipal.

Desde JM+ han subrayado que esta reunión es "especialmente necesaria" debido a la situación que atraviesa el entorno de la Plaza de la Libertad y de la actual estación de autobuses.

Según ha trasladado JM+, los vecinos de la zona vienen manifestando su preocupación por problemas de convivencia, inseguridad, suciedad y situaciones de vulnerabilidad social, tales como peleas y consumo de alcohol en la vía pública.

Por ello, defienden la necesidad de reforzar la presencia policial y coordinar medidas concretas entre las distintas administraciones para recuperar la tranquilidad en esta zona del centro de la capital.

"Formamos parte del equipo de gobierno, pero no somos el PSOE", han señalado desde JM+, al tiempo que han manifestado que su presencia en el Ayuntamiento tiene como único fin garantizar el avance de la ciudad, asumiendo un papel de "garantes y fiscalizadores de la gestión municipal". En este sentido, han advertido de que no consentirán que los compromisos adquiridos en el salón de plenos "se conviertan en papel mojado".

Ante esta situación, el grupo municipal ha exigido al alcalde que explique de inmediato los motivos por los que no se ha convocado la reunión y le ha instado a fijar una nueva fecha con carácter de urgencia para sentar a todas las administraciones y entidades implicadas.

"Denunciaremos sistemáticamente cada inacción, cada carencia y cada promesa incumplida por parte del Partido Socialista", ha indicado el grupo de JM+, reclamando al regidor que asuma su responsabilidad y ponga fin a lo que califican como una "huida hacia adelante".

Por su parte, desde la asociación Jaén Centro ha señalado que la no celebración de la reunión evidencia "la falta de interés" del PSOE y JM+ en "dotar a Jaén de una estación de autobuses moderna y acorde a las necesidades de la ciudad, confirmando así su falta de voluntad política para trasladar la actual estación".

La asociación ha apuntado en un comunicado que los compromisos adquiridos en el pleno municipal "deben traducirse en actuaciones concretas y no quedarse únicamente en declaraciones o acuerdos sobre el papel". Por ello, han reclamado que la reunión se convoque "sin más demora" y que "se abra un debate real entre todos los grupos políticos para avanzar hacia una solución".