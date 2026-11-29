El cabeza de lista del PP por Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha votado acompañado del presidente del PP provincial, Francis Rodríguez, la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y la consejera de Vivienda, Rocío Díaz. - PP GRANADA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP por Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha ejercido su derecho al voto este domingo en el Colegio Salesianos San Juan Bosco de la capital. Acompañado por otros dirigentes de su partido y por sus familiares, ha hecho un llamamiento "a hacer primar los valores democráticos" durante una jornada electoral en la que también ha apelado a la participación, la esperanza y la clave granadina.

Acompañado del presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, de la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y de la consejera de Ordenación del Territorio, Juventud y Vivienda, Rocío Díaz, así como de militantes, Jorge Saavedra les ha agradecido su compañía, así como a su familia, y en especial a su padre y madre, "las personas que me inculcaron esos valores democráticos y que son los valores que hoy tienen que primar".

El líder 'popular' ha hecho un llamamiento a la participación de todos los granadinos este 29N: "Deseo que discurra con normalidad toda la jornada y así será gracias a muchos funcionarios de todas las administraciones del Estado, de la Junta de Andalucía, también de los Ayuntamientos, y seguro que también gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

También se ha mostrado convencido de que a esta normalidad harán su aportación los granadinos que forman parte de las mesas electorales, con un saludo especial que ha enviado a quienes representan al Partido Popular en la provincia y en la capital.

Tras centrar su primer mensaje en el llamamiento a la participación, ha señalado que su segunda apuesta en esta jornada es que la gente vote "con ilusión, con esperanza". "Ese es el mejor voto que podemos depositar, el que hacemos con la ilusión y la esperanza de trabajar por una España mejor, de trabajar por un modelo de país que es el que hoy tenemos que decidir, qué modelo queremos, qué España queremos para el futuro".

Y en tercer lugar, el cabeza de lista del PP a la Cámara Baja, ha pedido que el voto tenga "clave granadina": "Que votemos pensando en qué Granada queremos, qué Granada queremos construir para el futuro".