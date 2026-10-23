Jorge Saavedra, secretario general del PP de Granada, cabeza de lista al Congreso por la provincia el 29N

El Partido Popular ha designado al actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada y secretario general del PP provincial, Jorge Saavedra Requena, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia para las elecciones generales. - PP GRANADA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha designado al actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada y secretario general del PP provincial, Jorge Saavedra Requena, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Saavedra cuenta con una amplia trayectoria en la gestión municipal, la actividad parlamentaria y la educación pública.

Nacido en Alcudia de Guadix el 22 de noviembre de 1980, es profesor superior de Música, con Premio de Honor de Fin de Carrera, y funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Junta de Andalucía desde 2001.

Secretario general del PP de Granada desde 2020, forma parte de la Junta Directiva Nacional de la formación desde julio de 2025. A estas responsabilidades se suma su reciente nombramiento como coordinador provincial de la campaña de las elecciones generales.

Entre 2022 y 2025 fue diputado autonómico por Granada en el Parlamento de Andalucía. Desde junio de 2023 ejerce como concejal y teniente de alcalde del ayuntamiento de Granada.

Su experiencia en la política municipal comenzó en Dúdar, donde fue concejal entre 2003 y 2011. Posteriormente, en el Ayuntamiento de Granada, estuvo al frente de las áreas de Educación, Consumo y Empleo entre 2011 y 2015. Durante esa etapa fue también vicepresidente de la Fundación Granada Educa y del Instituto Municipal de Formación y Empleo, y presidió las juntas municipales de distrito Norte y Chana.

Asimismo, desempeñó el cargo de coordinador general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada entre 2015 y 2016, trabajando con el tejido asociativo y vecinal de la capital.