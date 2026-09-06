Las I Jornadas Técnicas de Innovación y Discapacidad abordarán en Córdoba el empleo inclusivo y los retos sociales

Cartel de las I Jornadas Técnicas de Innovación y Discapacidad. - FEPAMIC

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Córdoba acogerá los días 21 y 22 de septiembre la celebración de las I Jornadas Técnicas de Innovación y Discapacidad 2026 de Innodiscap, evento organizado por la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba, con la colaboración de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), que tiene el objetivo de abordar el empleo inclusivo, los cuidados, la tecnología y las nuevas respuestas a los retos sociales.

Según recoge la web del evento, consultada por Europa Press, Innodiscap serán "dos días para compartir conocimiento, experiencias y nuevas soluciones que están transformando la inclusión, el empleo y la atención a las personas con discapacidad", todo ello de la mano de profesionales, entidades, empresas, administración pública y agentes sociales, que reflexionarán sobre los retos y oportunidades que plantea la innovación social aplicada al empleo.

Así las cosas, a través de ponencias, mesas redondas y experiencias innovadoras reales, estas jornadas abordarán la temática del empleo inclusivo desde una visión transversal, mostrando las diferentes perspectivas que intervienen en una misma realidad: la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Además, cabe destacar que el programa permitirá conocer enfoques y modelos impulsados desde varios ámbitos como son los centros especiales de empleo de iniciativa social, la empresa ordinaria, la administración pública, las entidades sociales, la universidad, los centros de investigación y profesionales del ámbito sociosanitario. Todo ello contando con agentes clave y experiencias referentes que compartirán iniciativas, retos y soluciones innovadoras vinculadas al empleo, la inclusión y la transformación social.

PROGRAMACIÓN

La primera jornada comenzará con Natalia Rodríguez Núñez-Milara, fundadora y CEO de Saturno Labs y Premio Nacional de Innovación 2023, que abrirá la reflexión sobre la necesidad de construir nuevas respuestas ante problemas cada vez más complejos.

Por su parte, la mesa 'Innovar para incluir' contará con José Hernández-Ascanio, PDI de la Universidad de Córdoba, y José Luis Borau Jordán, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE/Inserta, para analizar el papel del conocimiento, la colaboración y la transferencia en la innovación social. El programa incluirá también la participación del abogado, deportista y divulgador cordobés Cisco García, que aportará su mirada sobre adaptación, tecnología y autonomía.

Por la tarde, 'Innovación en acción' acercará experiencias ya trasladadas a la práctica de la mano de Sain Milena López, Team Coach de Mondragon Team Academy; Sara Marcos Ispierto, coordinadora de Red ISEM; y Maite Jiménez, directora general de Talentismo. La primera jornada se completará con 'Transformando los cuidados, transformando la inclusión', un espacio dedicado a la evolución de los modelos de cuidados ante el envejecimiento, las nuevas necesidades de apoyo y la sostenibilidad de los sistemas.

EL EMPLEO INCLUSIVO, EJE DE LA SEGUNDA JORNADA

El 22 de septiembre, 'Adaptar para incluir' reunirá a tres referentes de la inclusión laboral: Virginia Carcedo Illera, vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo e Inserta Innovación; Ramón Bernal Uribarrena, director general de Lantegi Batuak; y Rafa Cía González, CEO de UNEI. La conversación abordará el empleo inclusivo más allá del acceso al puesto de trabajo: adaptación, apoyos, permanencia, desarrollo profesional y transformación de las propias organizaciones.

Además, Faisem, Asaenec, Down Córdoba, Autismo Córdoba y Fepamic protagonizarán 'Compartir para transformar', un espacio de intercambio técnico entre entidades de discapacidad. El programa culminará con Regina Martínez, terapeuta ocupacional, divulgadora y Premio Nacional de Juventud 2024 en Compromiso Social.

PROYECTO CUIDA DÚO

Innodiscap será también el escenario para presentar la evolución de Cuida Dúo, proyecto de innovación social desarrollado por Fepamic en su Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas. La iniciativa explora una nueva forma de organización del trabajo basada en dúos profesionales con capacidades complementarias, con el objetivo de avanzar hacia empleos más sostenibles y ampliar las oportunidades laborales para diferentes perfiles de discapacidad.

La presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, y Raquel Osuna, directora estratégica del Área Sociosanitaria, compartirán los principales aprendizajes de un proyecto que ha permitido experimentar, evaluar y evolucionar una metodología con potencial de transferencia a otros ámbitos.

"Los grandes retos sociales están evolucionando y nuestras respuestas tienen que hacerlo con ellos. Innodiscap quiere conectar el conocimiento que generamos desde la práctica con otras experiencias, con la universidad, las empresas y las administraciones, para seguir construyendo respuestas capaces de generar cambios reales", ha señalado Sara Rodríguez.

Así, bajo el lema 'Transformando la inclusión', Fepamic quiere consolidar con Innodiscap un espacio estable para conectar conocimiento, experiencia e innovación social y favorecer la colaboración entre agentes que afrontan retos comunes desde perspectivas diferentes.

La participación en Innodiscap es gratuita y requiere inscripción previa en la web 'innodiscap2026.fepamic.org'.