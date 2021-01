Un joven se enfrenta a cuatro años de cárcel por una pelea a las puertas de una discoteca de Jaén

JAÉN, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años se enfrenta a cuatro años de prisión que es lo que le reclama el Ministerio Fiscal tras acusarlo de protagonizar una pelea a las puertas de una discoteca de Jaén capital que se saldó con otro joven en la UCI tras recibir un fuerte puñetazo que le tiró al suelo provocándole un traumatismo craneoencefálico del que le han quedado secuelas permanentes, entre ellas la pérdida del olfato y del gusto.

Los hechos juzgados este jueves en la Audiencia de Jaén y que han quedado vistos para sentencia se remontan a la Nochebuena de 2017 después de los guardias de seguridad de la discoteca desalojaran a dos jóvenes que habían protagonizado un encontronazo en el vestíbulo cuando ambos regresaban al interior tras haber salido al exterior para tomar el aire.

Ya en el exterior, según mantiene el Ministerio Fiscal, el acusado buscó a la víctima y tras tocarle el hombro para llamar su atención le acabó propinándole un puñetazo que lo tumbó en el suelo. Al amigo de la víctima que también se encontraba en el lugar también le rompió un vaso en la cabeza, siempre según la versión de los hechos que da la Fiscalía.

El acusado ha negado los hechos durante su declaración ante el tribunal. Ha mantenido que mantuvo "una discusión verbal" con la víctima, de la que ha dicho que iba "haciendo el ganso" porque iba "muy bebido", al igual que él mismo, que ha reconocido que esa noche había ingerido "seis o siete cubatas".

No obstante, el acusado señala que si bien seguidamente hubo una pelea a las puertas de la discoteca, él no tuvo nada que ver ni estuvo implicado porque tras echarlo los guardias de seguridad, él abandonó el lugar.

Por su parte, tanto la víctima, como el otro joven que supuestamente recibió el impacto del vaso, y otro amigo más de estos han señalado al acusado como la persona agresora. "Es él sí o sí, sin ningún género de duda", ha dicho el joven que permaneció ocho días en la UCI.

"Me tocó en el hombro, me volví y me dio el puñetazo. Después, todo se volvió negro", ha señalado la víctima ante el tribunal, al tiempo que ha incidido en que él no había bebido ya que era la persona encargada del coche esa noche y tenían que regresar a Andújar (Jaén).

Ha apuntado que el acusado quería colarse para volver a entrar en la discoteca y que iba dando "empujones", por eso le dijo que parara y de ahí vino la discusión que acabó con él en la UCI.

Ninguno de los guardias de seguridad de la discoteca llamados a declarar han podido aportar nada solo ocurrido porque o bien no eran los que estaban en la puerta o porque no trabajaron esa noche.

Mientras que el Ministerio Fiscal le reclama cuatro años de prisión por dos delitos de lesiones, la acusación particular pide que se le imponga al acusado una pena de once años de prisión. La defensa por su parte, no considera probada la autoría y ha pedido la libre absolución, aunque en el caso de haber condena ha solicitado que ésta no sea superior a dos años de cárcel por entender que el puñetazo no fue la causa directa del traumatismo craneoencefálico.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, Fiscalía reclama al acusado 38.155 euros por los daños causados al joven que ingresó en la UVI y otros 770 euros para el joven que recibió el impacto del vaso. La acusación particular reclama 60.000 euros para el joven cuyas lesiones fueron más graves.