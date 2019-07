Jóvenes andaluces aprenden a enfrentarse al mercado laboral a través del programa 'BYG_Give Your Best'

Publicado 19/07/2019 12:23:35 CET

Jóvenes participantes en el programa 'BYG_Give Your Best' ENDESA

Cómo elaborar un currículum y una buena carta de presentación, conocer el proceso de selección paso a paso, aprender sobre su marca personal e identidad digital han sido algunas de las formaciones que han recibido los diez jóvenes andaluces que han participado en la segunda edición de 'BYG On Campus', una convivencia de siete días que forma parte del programa de formación 'BYG_Give Your Best' de la Fundación Endesa y la Fundación Lo Que De Verdad Importa, y diseñado junto a la consultora Jobientation.

Durante una semana, en la Sierra de Gredos, ambas fundaciones les han formado y preparado para afrontar la realidad profesional, ayudándoles a descubrir la mejor versión de sí mismos. "Nos sentimos privilegiados porque Give You Best no solo supone un programa de formación laboral sino también un cambio de perspectiva". Este ha sido el sentir de uno de los jóvenes andaluces participantes en el programa, Daniel de Tellechea, según ha recogido Endesa en una nota.

"El programa nos sacara de nuestra zona de confort. Despojarnos del frenético entorno urbano, el hábitat por antonomasia de la generación millenial, fue el primer paso para comenzar a construir el clima de familiaridad del que disfrutamos a lo largo de la semana, a pesar de que la mayoría de nosotros no conocíamos previamente a ninguno de nuestros compañeros", señala.

Los diez jóvenes andaluces seleccionados para participar este año en 'BYG On Campus' han recibido sesiones y talleres de desarrollo de carrera profesional que buscan darles formación en competencias y valores de la mano de expertos de distintos sectores que compartieron sus experiencias profesionales y personales, como Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Gustavo Gabarda, vicepresidente de Fundación Endesa; Gerardo Seelinger, asesor de SEAT y presidente del Círculo para el Diálogo; Lucía Crespo, cirectora del programa Universitas de Telefónica; Amber Wigmore, Chief Innovation Officer en Highered EFMD Global Talent Network; Rodrigo Miranda, director general de ISDI Business School, y Fon de Luján, emprendedor social y cofundador de Parafina Co., entre otros.

Esta formación integral tiene un pilar fundamental en el aprendizaje de diferentes valores para la vida. Por lo que los 60 jóvenes participantes han tenido la oportunidad de poder escuchar de primera mano y convivir con experiencias de superación que les han marcado de manera especial con Sara Andrés, atleta española paralímpica; Miriam Fernández, nadadora y cantante española con parálisis cerebral; Jesús Vidal, actor español ganador de una Goya por su papel en la película 'Campeones'; y el nigeriano Kenneth Oloabuchi que huyó de su país en patera; todos ellos han sido un gran ejemplo para estos jóvenes inquietos y con ganas de luchar por su futuro personal y profesional. Para Daniel "el testimonio de estas personas fue lo que nos hizo comprender lo que de verdad importa.

Los participantes en esta segunda edición pasarán a formar parte de la 'Comunidad BYG', un espacio en el que los jóvenes que participen en las distintas ediciones podrán compartir a lo largo del año experiencias formativas y jornadas centradas en el acceso al empleo, comprometidas siempre con la formación en valores y coordinadas por la Fundación Lo Que De Verdad Importa o la Fundación Endesa.

La iniciativa 'BYG_Give Your Best' es una muestra más del firme y decidido compromiso con el fomento del talento de la Fundación Endesa que se enmarca dentro de sus programas de Formación para la Empleo con el fin de potenciar las oportunidades de los más jóvenes, complementando su preparación profesional y personal para facilitarles su acceso al mercado laboral.

Por su parte, la Fundación Lo Que De Verdad Importa busca difundir con BYG los valores universales a través de historias de vidas ejemplares e inspiradoras, y lo enmarca en su extenso programa de actividades, entre las que destacan los congresos anuales que viene desarrollando en diferentes ciudades de España durante más de una década.