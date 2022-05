Jóvenes de Cs reivindican un espacio propio y convertirse en un referente para los andaluces

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes Ciudadanos (JCs) ha lanzado un manifiesto el que mediante "una llamada a la reconstrucción" pretende poner fin al "populismo fiscal" y al "atraco intergeneracional" que condena a los jóvenes españoles en general y a los andaluces en particular, por lo que han reivindicado un espacio propio en el que poder convertirse en un refernte para su región.

La secretaria autonómica de JCs en Andalucía, Silvia Fernández, ha manifestado en un comunicado que "los jóvenes no tenemos por qué seguir pagando los excesos y la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez y sus socios, y tenemos la posibilidad de empezar a frenar eso desde Andalucía".

Según Fernández, "desde JCs Andalucía no queremos experimentos con el gobierno andaluz porque eso sería experimentar y jugar con la esperanza, y la ilusión de muchísimos jóvenes y de muchísimos andaluces que han visto que en tan sólo tres años y medio las políticas liberales han transformado esta Comunidad, sacándola del vagón de cola para convertirla en la locomotora de la recuperación y del crecimiento económico de nuestro país".

Lo que sí quieren, ha añadido, "es seguir con el gobierno del cambio y de la regeneración que le está sentando tan bien a Andalucía, porque si a Andalucía le va bien, al resto de España también le irá bien". Por eso ha explicado que "impulsamos una agenda de reconstrucción".

"Con este manifiesto hacemos un llamamiento a todos los jóvenes andaluces que no quieran ver sus esperanzas truncadas y su futuro arruinado. Esta agenda de reconstrucción será nuestra brújula para recomponer nuestro país, y proteger nuestro futuro". "No estamos dispuestos a ver cómo otros vienen a Andalucía a hacer experimentos ni a colocar vicepresidentes floreo o jarrones chinos, que nos cuestan mucho dinero a todos y no sirven para nada". "Porque Andalucía no se pisa, ni es un puente a Moncloa, a Andalucía hay que defenderla gobernando bien y eso es lo que ha demostrado Cs que sabe hacer", ha subrayado Fernández.

En el texto del citado manifiesto, los jóvenes liberales han planteado una "agenda de reconstrucción" que gira en torno a tres ejes: económico, democrático y nacional.

En el primero hacen una llamada a la reconstrucción económica. A juicio de los jóvenes liberales las subidas de impuestos, el reto demográfico, la inflación y la deuda generan una carga inasumible para su generación. Deuda que debido al sobredimensionamiento de una ineficiente administración serán "los estudiantes, los jóvenes trabajadores, los autónomos, los emprendedores y las familias" quienes deberán afrontar.

También han puesto sobre la mesa el "deterioro institucional" que a su juicio causan las repetidas vulneraciones de la separación de poderes de Sánchez y la elección de grupos radicales y nacionalistas como socios de Gobierno "con el fin de perpetuarse en el poder". Asimismo, en su último eje, han señalado la cesión sistemática del Gobierno ante grupos y países contrarios a la los valores e historia de los españoles que fomentan el "menosprecio de España dentro y fuera de nuestras fronteras", al que piden poner fin, mediante una agenda de reconstrucción de la imagen del país.

De este modo, los jóvenes liberales plantean una hoja de ruta para la reconstrucción, para convertirse en "los abanderados de los jóvenes". En esta línea, las juventudes de Cs van a organizar actos y campañas en torno a los tres ejes de reconstrucción. "Porque España y nuestra generación, lo merecen", han concluido la secretaria autonómica de JCs Andalucía.