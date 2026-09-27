JSA denuncia que Jaén es la única provincia donde "no se puede practicar" la interrupción voluntaria del embarazo

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JAÉN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de las Juventudes Socialistas en Jaén (JSA-J), Moisés Torres, ha denunciado este domingo que Jaén es la única provincia andaluza en la "que no se puede practicar el aborto de forma libre y segura, solo llevándose a cabo bajo prescripción médica, no permitiendo las interrupciones voluntarias del embarazo según recoge la ley".

En un comunicado, Torres ha explicado que las mujeres de Jaén "se ven obligadas a trasladarse a otras provincias, sufriendo una clara discriminación geográfica y una clara vulneración de sus derechos, pues no todo el mundo tiene la capacidad económica ni los recursos a su alcance para trasladarse y solventar el gasto que esto supone, cuando la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es un derecho tipificado por ley".

"Es necesario que en Jaén se garantice el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito.

Las mujeres tienen derecho a decidir sobre si desean o no ser madres y para ello la administración pública, en este caso la Junta de Andalucía, debe asegurar los recursos necesarios para esta elección y dotar a todo el territorio con las mismas oportunidades sin discriminación ni distinciones territoriales", ha reclamado Torres.

En este sentido, desde las Juventudes Socialistas manifiestan que "no podemos seguir mirando para otro lado mientras los derechos de las mujeres siguen siendo atacados".

"Todos los días los derechos de las mujeres son atacados en todas partes del mundo, unos ataques que no vamos a permitir y mucho menos cuando se trata de los derechos de las mujeres de nuestra provincia", ha indicado Torres, que ha criticado "la cesión de las competencias de Violencia de Género a Vox por parte de Juanma Moreno".

"Vox es un partido que niega la violencia de género, por lo que debemos estar más vigilantes que nunca y no permitir un solo retroceso, alzando la voz ante todas las discriminaciones, ataques o vulneración de los derechos de las mujeres", ha señalado.