Juan Luis Rodríguez García, número tres de Vox al Congreso por Córdoba para el 29N. - VOX

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba (UCO) y máster en Organización y Gestión Empresarial Juan Luis Rodríguez García ocupará el número tres de la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba en las Elecciones Generales del día 29 de noviembre.

Según ha detallado Vox, Rodríguez García cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de empresas. Desde 2013 dirige una empresa del sector de la joyería en Córdoba y actualmente es consejero de Vox en Aucorsa. Su experiencia profesional se completa con su paso por la administración local como concejal en Peñarroya-Pueblonuevo entre 1995 y 2003.

La lista está encabezada por José Ramírez del Río, diputado por Córdoba durante las tres últimas legislaturas, profesor titular de la Universidad de Córdoba y académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba. Afiliado a Vox desde 2014, ha desempeñado responsabilidades parlamentarias en las comisiones de Cultura y Educación.

Como número dos concurre Esperanza Romero Marín, empresaria cordobesa y propietaria y gerente de Pastelería San Rafael desde 2020. Dirige cuatro establecimientos y un obrador artesanal, con un equipo de aproximadamente 20 personas, y cuenta con una amplia experiencia en dirección comercial, coordinación de equipos y organización de eventos.

Estos perfiles aportan a la candidatura de Vox por la provincia "experiencia parlamentaria, capacidad de gestión y conocimiento del tejido empresarial y de la administración local, con el compromiso de trasladar al Congreso las necesidades de los cordobeses".