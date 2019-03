Juanma Moreno felicita en San Telmo al Club Voleibol Unicaja Almería tras ganar su undécima Copa del Rey

Publicado 12/03/2019 17:46:08 CET

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este martes en el Palacio de San Telmo a directivos, técnicos y jugadores del Club Voleibol Unicaja Almería que el pasado mes de febrero ha ganado su undécima Copa del Rey.

En este encuentro, según una nota de la Junta, también han participado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín; el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda; el presidente del Unicaja Almería, Ramón Sedeño, el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, así como el director de área en Sevilla de Unicaja Banco, Javier Aguilera.

Moreno les ha felicitado por esta importante hazaña conseguida y ha subrayado que con este triunfo los nombres de Almería y de Andalucía se inscriben, una vez más, en el escaparate deportivo nacional, al mismo tiempo que ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz con el deporte.

Finalmente, ha manifestado la necesidad de contribuir y apostar por aquellos deportes que no están en el foco de la atención mediática y ha subrayado que "no hay objetivo por difícil que sea que no se pueda conseguir con unidad, estrategia, cabeza, talento y equipo".