Juez anula la sanción grave a un policía de Motril tras aparecer semidesnudo en Facebook

Actualizado 15/09/2018 10:51:42 CET

GRANADA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Granada ha anulado una sanción por falta grave impuesta a un agente de la Policía Local de Motril (Granada) que publicó en Facebook una serie de comentarios y fotografías, una de ellas semidesnudo y agarrándose los genitales, al entender que lo hizo en el ámbito de su vida privada y sin atentar contra sus compañeros o el cuerpo policial.

En una sentencia de principios de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha estimado el recurso presentado por este agente contra la resolución del Ayuntamiento de Motril que le impuso la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo.

La decisión se tomó a raíz de que el subinspector jefe de la Policía Local de Motril remitiera a la jefa de Personal unas fotografías con comentarios publicados en Facebook por el agente con un sobrenombre y en un perfil abierto.

El primero de ellos decía "para el (...) que me haya denunciado las fotos y me ha bloqueado la cuenta. Te vas a hartar de fotos! Amargado!".

La segunda es una actualización de su foto de perfil en la que se le aprecia casi totalmente desnudo y agarrándose los genitales con su mano derecha, con el comentario: "a mis mayores fans, mis compañeros de trabajo. El que quiera ver más que me mande un Whatsapp".

La tercera de ellas es una actualización de la foto de perfil en la que se le aprecia al parecer en un vehículo, y en la que se ve un transmisor en su lado izquierdo y la parte superior de una placa o insignia, pero sin que se pueda apreciar nada más que una pequeña parte de la orla superior y no pueda identificarse a qué corresponde. El comentario que la acompaña es "que poquito queda ya para el viernes! Que poquito para Madrid eh! Jhon y Jesús!!!".

En su declaración el agente manifestó que los "compañeros de trabajo" a los que se refería es un grupo de la misma plataforma Facebook que se denomina así, y que todas las personas que lo integran son ajenas al Ayuntamiento de Motril y ninguna presta servicios en esta Administración.

También se tomó declaración al subinspector jefe de la Policía Local de Motril, que manifestó sentirse muy ofendido por estas fotografías y comentarios, mostrándose convencido de que los hechos son una grave desconsideración hacia los componentes del cuerpo.

No obstante, el juez ha dado la razón al agente, tanto por no respetarse las garantías en el procedimiento abierto contra él, lo que generó, una "clara" indefensión, como por considerar que los hechos no constituyen una infracción.

Argumenta el juez que estas fotografías y comentarios los ha vertido haciendo uso de la libertad de expresión en una red social y, aunque sea con un perfil accesible para cualquiera, "no suponen ninguna grave desconsideración a superiores o compañeros"; ni tampoco "un descrédito a la institución policial", en la línea de lo expuesto por el letrado del SIPLG que defendió al agente, José María Vergara.

Agrega la sentencia que estas publicaciones se han emitido en el ámbito de la vida privada, incluso con un seudónimo por parte del agente que dificulta su identificación y los comentarios no hacen referencia a su profesión, mientras que las fotos no revelan su identidad ni su condición de policía.