Juez Núñez cita como investigados al exjefe del Gabinete Jurídico de Junta y Antonio Rivas por ayudas de ERE a Pickman

Publicado 29/11/2018 12:47:56 CET

Rechaza citar a ex altos cargos acusados en la pieza política de los ERE por el principio 'non bis in ídem'

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado como investigados para el mes de abril de 2019 a ocho personas en la pieza separada que investiga las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a la empresa Pickman La Cartuja en diferentes procesos de regulación de empleo, encontrándose entre los investigados el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río y el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas.

De otro lado, en un auto, con fecha 22 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora, tras escrito presentado por el Ministerio Fiscal solicitando la prácticas de diligencias en esta pieza separada, considera que no ha lugar a tomar declaración como investigados a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, de conformidad con el criterio establecido por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en base al principio 'non bis in ídem', por el que un acusado no puede ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos.

Así, la juez Núñez Bolaños considera que no procede llamar como investigados a estos ex altos cargos de la Junta que están siendo juzgados actualmente por la Sección Primera de la Audiencia en la pieza conocida como procedimiento específico. Si bien, hay que subrayar que en este juicio Francisco del Río también está siendo enjuiciado, aunque sí ha sido llamado como investigado en la pieza separada por las ayudas a Pickman.

De otro lado, junto a Del Río, llama a declarar como investigados el próximo 25 de abril a Francisco José Oyonarte, exjefe de la asesoría jurídica del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA); Juan Antonio Florido, exdirigente de CCOO; Ramón Díaz, exsindicalista y exparlamentario del PSOE; José Hurtado, exdirigente de CCOO; José González Mata, dueño de la mediadora Uniter; Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo en Sevilla; y los letrados David Moreno y Juan Vaz.

Igualmente, para el día 25 de abril, la juez instructora ha citado a declarar a ochos personas en calidad de testigos. De otro lado, requiere a la asegurada La Estrella para que aporte los certificados individuales de tres pólizas de renta colectiva para las ayudas de los ERE, así como para que aporte la vida laboral de todas las personas afectadas por el ERE de 2005.

Del mismo modo, pide a la Junta que remita expediente sobre el procedimiento de revisión, reintegro o cualquier otro que la administración haya iniciado.

La Fiscalía Anticorrupción, según avanza Diario de Sevilla, presentó recientemente un escrito solicitando la imputación de estos ex altos cargos, en relación con las ayudas de los ERE que entre 2003 y 2010 concedió la Dirección General de Trabajo a la empresa Pickman La Cartuja.

A Pickman La Cartuja le fueron concedidas ayudas por importe total de 11,4 millones de euros y se realizaron pagos a su favor entre 2003 y 2010 por 8,8 millones euros, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", según la Fiscalía.