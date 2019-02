La juez Núñez excluye "de oficio" a Guerrero de dos piezas separadas de los ERE

Publicado 31/01/2019 18:08:34 CET

En estas causas se investiga la concesión de ayudas, que ascienden a 4 millones, por parte de la Dirección General de Trabajo a dos empresas

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha acordado "de oficio y como cuestión de orden público" la exclusión del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de dos piezas separadas sobre las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a dos empresas, Aglomerados Morell y Samec, por importe de 2,8 y 1,2 millones de euros, respectivamente.

En dos autos de fecha reciente, a los que ha tenido acceso Europa Press, la instructora expone que "de oficio y como cuestión de orden público" acuerda "el archivo" de las causas con respecto a Guerrero, a quien se trae a las mismas por su condición de director general de Trabajo y, en todo caso, "por su conocimiento y uso" del sistema de concesión de ayudas "para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario, hecho que como ya ha indicado la Audiencia Provincial", en su Sección Séptima, son objeto de la pieza conocida como procedimiento específico en la que han sido juzgados durante un año Guerrero y 20 ex altos cargos más de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En este sentido, la juez, en base a las distintas resoluciones de la Sección Séptima emitidas en respuesta a recursos planteados por ex altos cargos investigados, ha señalado el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, así como expone que la concesión de estas ayudas y pagos se engloban en los hechos enjuiciados por la Sección Primera en la causa conocida del procedimiento específico.

En la pieza de Aglomerados Morell los hechos objeto de investigación contemplan la concesión de diversas ayudas a esta empresa y a Corvillette por parte de la Dirección General de Trabajo, pagadas por la Agencia Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a cargo del programa presupuestario 31L, así como la introducción en las pólizas que se suscribieron para sufragar el coste de las prejubilaciones de trabajadores de la primera empresa de dos personas ajenas a la misma en calidad de asegurados-beneficiarios, lo que se conoce como 'intrusos'.

En los años 2008 y 2009 Aglomerados Morell recibió ayudas por importe de 2.848.522,66 euros --2.408.522,66 euros de ayuda a la empresa para financiar la mayor parte del coste de las prejubilaciones voluntarias; y 440.000 euros de ayuda directa a la empresa para el pago de nóminas pendientes así como el pago de la póliza de prejubilación voluntaria--.

Por su parte, en la pieza de Manufactura Española del Corcho S.A. (Samec) se investigan ayudas sociolaborales percibida por esta sociedad en aplicación de la partida presupuestaria 31L. Por convenios, de 2009 y 2010, se resuelve el pago por ayuda sociolaboral de 1.000.000 euros de fecha 15 de diciembre de 2009, para la póliza suscrita con Apra Leven correspondiente a la ayuda sociolaboral para 22 extrabajadores de

Samec, además, se incluyen trabajadores de Cash Lepe. El importe de la prima era de 3.694.116,41 euros, ordenándose por la Dirección General de Trabajo el pago de 1.258.599,57 euros. Entre los trabajadores se incluye a una persona que no tiene relación laboral con la empresa, un 'intruso'.