El juez responde a la aclaración de sentencia pedida por Juana Rivas, que seguirá en Italia

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha emitido un auto en el que responde a las aclaraciones solicitadas por Juana Rivas en relación a la sentencia que la condena a cinco años de prisión por sustracción de menores y, entre otros aspectos, expone que no procede rectificar los párrafos que, según su defensa, aparecían en azul y sobre los que pedía que se aclarara si se habían "pretendido borrar".

En este reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez da respuesta a varias aclaraciones que había solicitado la defensa de Rivas, que en agosto pasó unos días con sus hijos en Italia y prevé permanecer allí hasta que se celebre el 27 de septiembre en el Tribunal de Cagliari la vista del procedimiento por la custodia de los niños.

Entre otras cuestiones, la representación procesal de Juana Rivas expuso que en la sentencia aparecían varios párrafos donde diversos trozos aparecen destacados en azul y solicitaba que se aclarara si forman parte de la sentencia o "se trata de frases que se ha pretendido borrar".

El magistrado Manuel Piñar sostiene que no procede rectificar los párrafos destacados en azul "toda vez que se ignora a qué se alude porque en la sentencia originalmente firmada y archivada en el legajo no aparecen los mismos ni tampoco aparecen en el testimonio unido a las actuaciones en dicho tono azul", por lo que dice ignorar si el motivo de que aparezcan en la forma en que dice la defensa "se puede o no deber a un cambio en los formatos producido por uso de distintos programas informáticos".

Junto a ello, el juez complementa los datos de la sentencia con algunas referencias y descarta varias de las aclaraciones solicitadas por entender que en ningún caso predisponen el fallo o por tratarse de datos probatorios que pueden ser rebatidos por vía de recurso.

Por su parte, la defensa de Rivas presentó ante el juzgado a finales de agosto un escrito en el que exponía que su cliente no podrá acudir el 5 de septiembre a recoger la notificación de la sentencia porque está en Italia.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se relata que Juana Rivas ha estado en agosto en Cerdeña pasando los días de vacaciones con sus hijos que le ha concedido el Tribunal de Cagliari y luego "ha de permanecer en la isla" al objeto de acudir a la vista definitiva del procedimiento por la custodia de sus hijos fijada el 27 de septiembre.

Por ello, solicitan que o bien se le autorice a que la sentencia le sea notificada el 2 de octubre, una vez que regrese a Granada, o que se libre solicitud de cooperación judicial internacional al Tribunal de Cagliari y que por este conducto se le notifique durante el mes de septiembre en Italia.

La defensa de Francesco Arcuri ve en esta forma de proceder un intento de alargar los tiempos, en tanto que el plazo para recurrir la sentencia condenatoria empezaría a correr una vez que Juana Rivas la recoja.