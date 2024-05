El juez resuleve que la sentencia sobre la segunda puerta de la Mezquita de Córdoba ya se ejecutó

CÓRDOBA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Córdoba ha resuelto que la ejecución de la sentencia sobre la llamada segunda puerta de la Mezquita-Catedral ya se ha llevado a cabo "en su totalidad", aunque ello no ha implicado, tal y como le demandó el pasado abril al personarse en el caso la plataforma ciudadana 'Mezquita Catedral de Córdoba: Patrimonio de Tod@s', la "reposición" de la celosía retirada en 2017 para facilitar el acceso de procesiones al templo, lo que se hizo en base a una autorización de la Junta de Andalucía que el mismo juzgado anuló en una sentencia en 2018, ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y por el Tribunal Supremo (TS).

De esta forma, según han confirmado a Europa Press fuentes de la citada plataforma y han avanzado 'ABC Córdoba' y 'Cordópolis', el juzgado cordobés ha rechazado la demanda que hizo 'Mezquita Catedral de Córdoba: Patrimonio de Tod@s' cuando pidió que se devolviera a su lugar la celosía, obra de Rafael de la Hoz, "y la restitución de la legalidad conculcada por la Junta de Andalucía y la Iglesia Católica, con vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico".

Sin embargo, el juez entiende ahora que la Junta de Andalucía ya dictó una resolución el 31 de enero de 2022 "dejando sin efecto la resolución de 29 de junio de 2015", por la que la Administración autonómica "autorizó el proyecto de apertura de puerta en la fachada al Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que fue remitido por la Gerencia de Urbanismo a petición del Cabildo Catedral de Córdoba".

A partir de ello, el juez considera que el archivo definitivo de la causa ya se produjo en "marzo de 2022" y que, además, "en el procedimiento principal no se formuló demanda contra el solicitante de la licencia (Cabildo)" y, en consecuencia, no se ha acordado ninguna resolución judicial "que no fuere la anulación de la licencia", según detalla el citado diario digital.

Es más, el juzgado ha dado la razón a la Agrupación de Cofradías, promotora del proyecto de abrir la segunda puerta y que pidió al juez que apartase del procedimiento a la plataforma, al considerar que no es parte interesada en el mismo, y consideró que la sentencia ya se ha ejecutado, lo cual no comparten, por su lado, los abogados del hijo de Rafael de la Hoz, que han defendido que la sentencia no se ha ejecutado, pues "se ha transformado la realidad al amparo de una resolución nula, y su cumplimiento no puede ser otro que volver a la situación anterior".