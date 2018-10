Junta amplía el plazo para resolver becas Adriano y 6.000 por el número de solicitudes y circunstancias "sobrevenidas"

Publicado 06/03/2018 17:05:06 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha acordado ampliar en tres meses el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de concesión de las becas Adriano y 6.000 como consecuencia del número de solicitudes formuladas, así como de la aparición de circunstancias "sobrevenidas" derivadas de la tramitación de las mismas.

En sendas resoluciones, consultadas por Europa Press, se establece que, de conformidad con lo dispuesto en normativa, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, computado desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

A la vista de la fase en que se encuentra el procedimiento de concesión, así como de la proximidad del vencimiento del plazo máximo de resolución y notificación, y pese a haberse habilitado los medios personales y materiales, se prevé que este plazo no va a poder ser cumplido.

La Junta ha promovido la beca Adriano con la finalidad de atender desde un punto de vista educativo y económico las necesidades del alumnado que no obtenga la condición de beneficiario y quede excluido de la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios postobligatorios no universitarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por el único motivo de no haber alcanzado la calificación establecida por dicho Ministerio para obtener una beca.

Por otro lado, la beca 6.000 está dirigida a apoyar al alumnado perteneciente a familias con rentas modestas que termina la enseñanza obligatoria, con objeto de que pueda continuar sus estudios de Bachillerato o Formación Profesional, compensando la ausencia de ingresos por no estar realizando ninguna actividad laboral.