La Junta asegura que trabaja en el acceso de colectivos vulnerables a viviendas y Adelante pide regular el alquiler

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asegurado que la Junta de Andalucía está trabajando en mejorar el acceso de colectivos vulnerables a viviendas mientras que Adelante Andalucía ha insistido en este sentido en que se debe regular el mercado del alquiler en la comunidad.

Así lo ha expresado Carazo este jueves en el Parlamento andaluz tras ser preguntada por el tema el parlamentario, Diego Crespo, quien ha clamado medidas de control del mercado de la vivienda para que "todos tengan acceso y sea un derecho".

Entre las iniciativas propuestas, ha detallado Crespo, "la regulación del mercado del alquiler, promover un convenio con entidades para que las viviendas vacías no lo estén y que no sirvan de especulación y que no haya hay desahucios por cuestiones económicas".

En respuesta a ello, la consejera del ramo ha explicado que la Junta está "trabajando en ello" para paliar situaciones de pobreza como la denunciada por el relator de la ONU, situación que ha tachado de "dramática".

Precisamente, ha manifestado que desde su departamento se está trabajando "intensamente" para ampliar el parque de viviendas en Andalucía y mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y las condiciones energéticas en colectivos con ingresos limitados.

"Trabajamos para poner más viviendas en el mercado para ayudar a los desfavorecidos", ha asegurado la titular de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio quien ha mencionado medidas impulsadas por el Gobierno andaluz como el Plan de Vivienda 2020-2030.