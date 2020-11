La Junta comunicará con 15 días de antelación las nuevas fechas de oposiciones suspendidas

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Admnistración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que se compromete a que la nueva fecha de las oposiciones a la Junta de Andalucía "se comunicarán con 15 días de antelación como mínimo", al tiempo que ha argumentado que las dos pruebas de administrativos y auxiliares administrativos, previstas para los días 21 y 22 de este mes, no se celebran porque "no es posible en el actual escenario con más de 20.000 y 26.000 aspirantes".

La Junta de Andalucía ha rectificado su decisión inicial de posponer los exámenes presenciales en los procedimientos de selección de personal abiertos para acceder a la administración autonómica "atendiendo a la situación epidemiológica actual" derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19 y abre la posibilidad de realizar estas pruebas "siempre que no se convoquen a más de 50 personas por instalación y no se concentre a más de 50 opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica".

Así lo establece una "corrección de errores" de la orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19, publicada a última hora del pasado domingo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que ha entrado en vigor a las 00.00 horas de este martes 10 de noviembre.

El artículo 5 de dicha orden, relativo a la celebración de pruebas selectivas de la Junta de Andalucía, establece textualmente que "atendiendo a la situación epidemiológica actual, se pospone la realización de exámenes presenciales de procedimientos de selección de la Administración de la Junta de Andalucía".

La "corrección de errores" publicada este martes en el BOJA, recogida por Europa Press, añade el siguiente párrafo a dicho artículo: "No obstante lo anterior, podrán realizarse exámenes presenciales siempre que no se convoquen a más de 50 personas por instalación, y no se concentre a más de 50 opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica".

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, aludió este domingo a esta posibilidad tras el anuncio de las nuevas medidas de restricción de la movilidad, la actividad y de horarios que han entrado en vigor a las 00.00 horas de este martes.

Preguntado por la situación en que quedaba la celebración de las oposiciones convocadas por la Junta, el presidente andaluz indicó en una comparecencia telemática que se estaba estudiando la posibilidad de buscar "espacios muy amplios que pudieran permitir hacerlas a la vez en tiempo y forma" para evitar retrasarlas, algo para lo que se mostró dispuesto a hacer "todo lo posible dentro de nuestras posibilidades técnicas".

El anuncio del consejero de la Presidencia en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno se suma al que había hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A), que por medio de una nota ha explicado que en el marco de la Mesa General de Negociación Común del personal de la Junta, que se celebró este lunes y se abordó la generalización del teletrabajo para todos los empleados públicos, había obtenido el compromiso por parte de la Junta de Andalucía de comunicar con, al menos, 15 días de antelación las nuevas fechas de los procesos selectivos cuya celebración ha tenido que interrumpirse por las nuevas restricciones derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19.

ahora de un 20% y que la Junta solo contempla que sea de un 100% para Granada, CSIF Andalucía ha trasladado la necesidad de aportar certidumbres, en la medida de lo posible, a los aspirantes que optan a una plaza de empleo público en la Administración autonómica, ante la actual situación, según ha explicado el presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, Enrique Álvarez de Toledo, ha informado el sindicato por medio de una nota.

Para ello, solicitó a la Administración autonómica que se comprometiera a comunicar las nuevas fechas de los procesos selectivos paralizados por la pandemia, al menos, con el citado periodo de antelación.

Se trata de una demanda que la Junta ha visto con buenos ojos y sobre la que ha adquirido un compromiso, de manera que se conseguirá generar en el opositor cierta certidumbre y la posibilidad de programación para un repaso general antes del examen.

MÁS DE 40.000 OPOSITORES PREVISTOS LOS DÍAS 21 Y 22

Unos de los procesos selectivos que han quedado interrumpidos por las nuevas restricciones han sido los correspondientes al C1 1000 (Cuerpo General de Administrativos) y al C2 1000 (Cuerpo de Auxiliar Administrativo), cuyas fechas estaban fijadas para los próximos 21 y 22 de noviembre, y que ahora no podrán celebrarse esos días.

La organización de estas pruebas entraña, de por sí, una compleja logística debido a la cantidad de aspirantes que se presentan.

En concreto, para el C1 había inscritas 20.000 personas, y para el C2, 23.000, respectivamente, con lo que sumando ambos cuerpos se trata de más de 43.000 opositores.

