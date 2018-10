Junta dará a la comisión de la Faffe "toda la información" de las tarjetas pero PP-A cree que "no dará tiempo"

Publicado 06/09/2018 15:24:21 CET

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha afirmado este jueves que el Gobierno andaluz aportará "toda la información" de la que disponga sobre el uso de tarjetas de crédito de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a la comisión de investigación que se ha acordado crear en el Parlamento andaluz, un órgano que el PP-A --solicitante de dicha comisión-- cree que "no va a dar tiempo de desarrollar" porque la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "va a convocar elecciones anticipadas".

La referida comisión de investigación ha sido objeto de debate en el marco de la comisión parlamentaria de Empleo, Empresa y Comercio a partir de una pregunta que al respecto del presunto uso indebido de las citadas tarjetas le ha formulado al consejero la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero.

En concreto, la parlamentaria 'popular' --que ha señalado que el Gobierno andaluz está "muy tocado" por el uso de una de dichas tarjetas para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE-A-- ha preguntado al consejero si ya disponía de información sobre dónde fue a parar el gasto de unos "24.000 euros" a través de una tarjeta de crédito contratada con la antigua Caja San Fernando cuyo titular era el exgerente de la Faffe, Fernando Villén, y si ha remitido esa información al juzgado.

El consejero ha respondido que, al respecto, dispone de la misma información que trasladó en su comparecencia extraordinaria en comisión que se llevó a cabo el pasado 31 de julio, cuando, con respecto a las tarjetas de crédito cuyo titular era Fernando Villén, detalló que en los archivos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre la liquidada fundación constan dos contratos bancarios, uno con Caja San Fernando en abril de 2004 y otro con Unicaja en octubre de 2009, pero "hasta la fecha sólo hemos recibido extracto bancario" de la cuenta asociada a la tarjeta contratada con Unicaja, mientras que de la de la Caja San Fernando "seguimos sin recibir la información solicitada".

En todo caso, el consejero ha recordado que "se va a constituir una comisión de investigación" en el Parlamento en la que por parte de la Junta "se aportará toda la información de la que dispongamos" al respecto de dichas tarjetas, como, según ha apostillado, "se ha hecho con el juzgado".

La parlamentaria del PP-A ha replicado a Carnero preguntándole si "cree que es comprensible que, un mes después", la Junta siga sin recibir la información sobre el extracto bancario de la tarjeta de la Caja San Fernando y el consejero "se quede tan tranquilo", y ha preguntado si por parte de la Administración andaluza "no se ha desplazado nadie para que le den esa información inmediatamente".

"VERGÜENZA"

Según ha apostillado la diputada 'popular', el consejero "no quiere pasar la vergüenza de que le digan que, probablemente", el citado importe de esa tarjeta "se gastó en más jolgorio o puticlub".

Respecto a la comisión de investigación, y tras instar al consejero a que no esté "de parapeto" de la presidenta de la Junta "ocultando más información", Ruiz-Sillero ha subrayado que "no va a haber tiempo de ponerla en marcha" por la convocatoria de "elecciones anticipadas", y, de hecho, ha señalado que "uno de los motivos" de ese adelanto electoral es "no dar explicaciones" sobre el fin de ese dinero.

Según ha abundado la diputada del PP-A, Susana Díaz "no quiere asumir las responsabilidades de los altos cargos socialistas que han gastado indecentemente dinero público".

Para zanjar el debate, el consejero ha proclamado que "cumple y cumplirá con su obligación" y con la ley, y aportará a la comisión de investigación "todos los datos y documentación que tenemos hasta ahora", al tiempo que ha subrayado que por parte de la Junta están "exigiendo responsabilidades" a Villén "si así lo determina la justicia".

Carnero ha concluido aseverando que él mismo ha sido "el primero que ha aportado toda la información al juzgado", que "este Gobierno no ha sido responsable de absolutamente nada de esto", pero "sí está siendo diligente para pedir las responsabilidades oportunas", según ha concluido.