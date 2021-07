Junta defiende que el contrato de espectáculo de luces por Eurocopa se ajusta a la ley y PSOE y Adelante lo cuestionan

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha defendido este jueves en el Parlamento que el "contrato menor" que se ha llevado a cabo sobre un servicio de espectáculo de luces y proyecciones audiovisuales en distintos puntos de Sevilla con motivo de la Eurocopa de Fútbol "cumple todas las exigencias jurídicas y técnicas para este tipo de contratación", mientras que PSOE-A y Adelante Andalucía lo han puesto en duda.

Ambos grupos solicitaron la comparecencia de Bendodo en comisión parlamentaria para dar cuenta de esa contratación, denunciando que se había troceado en varios contratos adjudicados a la misma empresa.

A ese respecto, el consejero ha expuesto que el informe de 12 de julio de 2018 de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, expone que "aun cuando las prestaciones que constituyen el objeto de estos contratos menores son equivalentes, no hay duda alguna de que no constituyen una unidad funcional o de ejecución en lo económico y en lo jurídico".

Ha recordado además que el Tribunal de Cuentas reconoció en su informe de fiscalización de 2016 que no hubo fraccionamiento en la contratación de la iluminación navideña realizada mediante contratos menores por el Ayuntamiento de Sevilla, caso en el que hicieron varios contratos para iluminar varios distritos.

En cuanto a la iluminación de Sevilla por la Eurocopa, ha expuesto que han sido varios los órganos de contratación que de forma voluntaria han querido sumarse a la iniciativa de la Consejería de Educación y Deporte de dar un protagonismo a la ciudad con motivo de la celebración de este evento deportivo, acorde a la repercusión mediática que el mismo genera.

Bendodo ha querido dejar claro que "son unidades independientes de contratación y por tanto centros gestores de gasto autónomos de modo que si se reclama la prestación de un servicio y este es menor a 15.000 euros el procedimiento correcto es el contrato menor de acuerdo con la ley".

Ha agregado que el procedimiento se sustancia conforme a la documentación que requiere el mismo, esto es, memoria justificativa de la necesidad del gasto, justificación de la competencia para acometerlo y presupuesto del servicio a realizar que luego se justifica mediante la correspondiente presentación de la factura una vez este realizado.

"No vean fantasmas donde no los hay y no desprecien un evento que contribuye a la recuperación económica de Andalucía", según ha dicho Bendodo a PSOE-A y Adelante, dejando claro que con el actual Gobierno andaluz se hacen "las cosas bien y no se mete la mano en la caja", a diferencia de lo que ocurría con los anteriores ejecutivos socialistas.

PSOE-A DENUNCIA "FALTA DE TRANSPARENCIA"

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del

PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha indicado que no han encontrado el informe jurídico ni de intervención sobre esta contratación ni hay información en el portal de Transparencia, y es "nuestra obligación preguntar, nadie está juzgando otras cuestiones". Ha planteado cómo es posible que un contrato sea fraccionado en varios contratos con una misma empresa.

Ha indicado que quieren saber la razón de fondo por la que se han adjudicado a la misma empresa varios contratos para una actuación que es conjunta. "Queremos saber si se cumple o no a la legalidad, porque esta actuación suscita dudas razonables", ha indicado.

El parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha indicado que el objeto de esta petición de comparecencia no es el impacto económico de la Eurocopa ni la unidad de España en torno al fútbol, sino que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, anuncia un espectáculo de luces de distintos monumentos y cuando entramos en el portal de transparencia vemos que ese espectáculo se ha acabado convirtiendo en "siete contratos de 14.950 euros, la gran mayoría a la misma empresa".

"Han troceado un contrato mayor en siete contratos pequeñitos y eso la ley de contratos de sector público no lo permite", según Sánchez, quien ha alertado de que estamos ante una "irregularidad", y la Fiscalía tendrá que decir "si esto lo ampara la ley o no".

Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha considerado "ridícula" esta petición de comparecencia de ambos grupos, porque del más simple estudio del contrato se ve con claridad que hay una "separación funcional, ya que se trata de nueves puntos distintos de la ciudad y no tienen los contratos dependencia entre sí".

La diputada de Ciudadanos Mar Hormigo ha planteado a PSOE-A y Adelante si "no quieren que la economía de Sevilla y de Andalucía se reactive", cuando la Eurocopa supone una inyección económica de casi 240 millones de euros. Ha defendido la buena organización de la Junta y la transparencia, y ha advertido a ambos grupos que si quieren encontrar "corrupción en este Gobierno, no la van a encontrar".

El diputado de Vox Benito Morillo se ha limitado a indicar que

no ven en este asunto de la contratación del espectáculo de luces ninguna "pata que se le pueda limar".