Junta defiende su "transparencia" y cifra en unos 1.600 millones el montante de su contratación de emergencia desde 2020

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), ha defendido este miércoles que el actual Gobierno andaluz ha actuado con "transparencia desde el principio" en las contrataciones por procedimiento de emergencia llevadas a cabo desde el ejercicio de 2020, en el marco de la pandemia de Covid-19, y ha cifrado en más de 1.600 millones de euros el volumen de dinero contratado desde la Administración andaluza por esa vía entre los años 2020 y 2021.

En concreto, 1.104 millones de euros corresponderían a los contratos por emergencia realizados en 2020, y 502 a los del ejercicio de 2021, según ha señalado el consejero en una comparecencia en el Pleno del Parlamento a solicitud de los grupos del PSOE-A y PP-A, que ha comenzado abordando en qué consiste el procedimiento de contratación de emergencia, que con carácter general viene regulado en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, y que se aplica "cuando se quiere actuar de manera inmediata" en el marco de una "situación de emergencia".

Al respecto, ha defendido que la crisis sanitaria derivada de la pandemia motivó que se dictaran diversas normas durante la vigencia del primer estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para permitir a las entidades del sector público la adopción de cualquier tipo de medidas que por estar orientadas a hacer frente a la pandemia "exigían actuar de manera inmediata".

En ese sentido, ha aludido al artículo 9 del Decreto ley andaluz 3/2020, de 16 de marzo, modificado luego por el Decreto ley 5/2020 de 22 de marzo, como normativa que atendía el procedimiento de emergencia para las contrataciones, y ha remarcado que hay que tener en cuenta "el contexto en el que se estableció" esta norma.

Bravo ha defendido que, desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Hacienda viene implementando "mejoras en los controles sobre los fondos públicos", algo en lo que "estamos obsesionados", porque "lamentablemente padecemos las consecuencias de una gestión de legislaturas anteriores donde el control y el orden no entraban en las prioridades".

En esa línea, ha sostenido que desde la Consejería han "extremado las cautelas" y han buscado "evitar un uso desmedido de la contratación de emergencia" por parte de la Junta que "merme los principios de libertad de acceso, publicidad o transparencia", entre otros.

De igual modo, ha enumerado hasta "cinco mejoras" implementadas en materia de contratación desde mayo de 2020, comenzando por la implantación del Portal de Licitación Electrónica, el Sirec, e incluyendo también la creación, en febrero de 2021, de la Dirección General de Contratación.

Así las cosas, ha enfatizado que "la administración de la Junta ha sido absolutamente transparente con la contratación de emergencia desde el inicio de la pandemia", publicando esos contratos "en la plataforma de contratación".

CIFRAS

El consejero ha detallado que, en 2020, la Junta realizó por la vía de emergencia un total de 17.444 contratos por valor de 1.104 millones de euros, de los que el 85 por ciento eran del ámbito del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Bravo ha subrayado en todo caso que "más de un 55% de la contratación realizada en 2020 fue utilizando los procedimientos normales de concurrencia", entre los que "destaca el uso del procedimiento abierto".

Bravo ha avanzado también datos provisionales correspondientes a 2021, como que la tramitación de emergencia ha sumado 502 millones de euros en 4.124 contratos, lo que implica "casi un 55% de reducción" en las cifras respecto a 2020, "porque la situación de la pandemia fue diferente", según ha comentado el consejero, que ha aclarado que también en ese ejercicio el mayor contratador fue el SAS, acaparando 422 de dichos 502 millones de contratación.

Finalmente, el consejero también ha puesto de relieve que desde 2018 se ha venido produciendo una "reducción del peso de los contratos menores" realizados por la Junta en comparación con el volumen total de contratación, pasando de representar el 26% en 2018 al 21% en 2019 y al 16% en 2020, si bien en 2021 se ha dado una subida porque "se ha producido la entrada en contabilidad presupuestaria de las agencias públicas empresariales".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha acusado al consejero de tener "un problema de credibilidad", y al Gobierno andaluz de aplicar una "maniobra de ocultación" con estas contrataciones, que han seguido llevando a cabo "igual que en marzo de 2020".

"¿Por qué lo han hecho?", ha preguntado a Bravo, a quien ha advertido de que "una parte muy importante de 1.600 millones de euros" ha podido ser contratado "en fraude de ley, buscando ocultar información e impedir un procedimiento que garantiza la libre concurrencia o la igualdad", y ha concluido reiterando, como por la mañana ha anunciado en una rueda de prensa, que el Grupo Socialista va a llevar a cabo un "trabajo arduo" para investigar estas contrataciones de emergencia.

Por parte de Unidas Podemos por Andalucía, el diputado Ismael Sánchez ha reprochado al Gobierno de la Junta que "la pandemia le ha venido muy bien para abusar de los contratos de emergencia, que son mucho más difíciles de controlar", y al respecto ha tachado de "barbaridad" que en esta comunidad se haya seguido aplicando un procedimiento que "posibilitó el Gobierno central al inicio de la pandemia, cuando no había mascarillas o EPI, pero no a 9 de marzo de 2022".

En ese sentido, ha remarcado que el artículo 16 del Real Decreto 7/2020 por el que el Estado autorizó a las comunidades autónomas a agilizar las contrataciones públicas dejó de estar vigente el 21 de junio de 2020, con la caída del primer estado de alarma, pese a lo cual la Junta ha mostrado que "le gusta contratar prescindiendo de los principios de publicidad, transparencia e igualdad, sin licitación alguna".

La diputada de Vox Ángela Mulas ha opinado que esta comparecencia debía haber sido "a instancias del propio Gobierno, una vez apaciguadas las aguas del primer impacto de la pandemia", y "más aún cuando ha habido dudas y sombras sobre la gestión" del Ejecutivo andaluz, según ha apostillado, y en esa línea ha subrayado que la contratación por procedimiento de emergencia "no se puede aplicar indefinidamente", y en la actualidad tiene que hacerse de una forma "muy prudente", porque la situación derivada de la pandemia ha cambiado "muy sustancialmente".

Asimismo, ha propuesto una serie de mejoras a la Junta, como que "la transparencia sobre estos contratos alcance todos los trámites", y en esa línea que informe sobre quiénes intervienen como intermediarios o posibles "comisionistas" en esos procedimientos.

BRAVO RETA AL PSOE-A A DENUNCIARLE EN LA FISCALÍA

Entre los grupos del Gobierno andaluz, el diputado del PP-A Erik Domínguez ha criticado que a la oposición "les da igual lo que el consejero les explique, y no se van a cansar de hacer política con esto", y ha advertido a los socialistas de que "tienen para dar y regalar en opacidad y falta de transparencia" por su actuación cuando gobernaba la Junta, por lo que "lecciones, las justas a este gobierno", les ha advertido.

Por último, el parlamentario de Cs Carlos Hernández ha subrayado que estos "procedimientos excepcionales de contratación pública" se implementaron en "un momento excepcional que nunca se había dado", y "para salvar vidas", a la vez que ha defendido que "no ha habido nunca en Andalucía un gobierno más transparente" que el actual.

El consejero ha zanjado el debate subrayando que en los dos años que van de pandemia no se ha registrado "ninguna denuncia" en relación a las contrataciones de emergencia de la Junta, y ha retado al portavoz socialista, Mario Jiménez, a acudir "a la Fiscalía" a denunciarle "si tiene alguna duda", avisándole, no obstante, de que "no va a encontrar nada" irregular.