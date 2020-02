La Junta denuncia el "festín" catalán de 4.000 millones de Sánchez y Torra mientras Andalucía sólo recibe "migajas"

Actualizado 10/02/2020 14:02:07 CET

Presentará en las "próximas fechas" recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno por el impago de los 537 millones del IVA

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha denunciado este lunes el "festín" catalán de 4.000 millones de euros entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Cataluña, Quim Torra, mientras para el resto de comunidades autónomas sólo quedan "migajas".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en relación con la reunión que mantuvieron Sánchez y Torra el pasado jueves en Barcelona.

Ha criticado que el presidente del Gobierno español se haya puesto de "rodillas" ante un presidente autonómico, "inhabilitado" por Junta Electoral y al que el Parlamento catalán ha quitado el escaño, y cuya principal razón de ser es "romper la unidad" de España.

Ha indicado que esa "agenda del reencuentro", como la han llamado y que ambos abordaron en la reunión, contiene 44 medidas para Cataluña que se han cifrado en 4.000 millones de euros. Ha apuntado que el Gobierno andaluz ha analizado a fondo ese documento y que, sin duda, también quiere para Andalucía algunos de los asuntos que en él se recogen.

Así, ha indicado que en esa "agenda del reencuentro" se recoge la mejora en la inversión en materia ferroviaria en Cataluña. "Nosotros queremos también esa mejora", según ha sentenciado Bendodo, quien ha apuntado que Andalucía se merece que el Gobierno central acabe el tramo Algeciras-Bobadilla y la variante oeste de Córdoba.

En cuanto al impulso a las infraestructuras portuarias de Cataluña que se recoge también en el documento, Bendodo ha indicado que Andalucía también reclama una mejora de la inversión del Gobierno central en los puertos andaluces, como el de Algeciras, uno de lo más importantes de Europa.

Asimismo, respecto a la referencia que se hace en el documento a la reforma del sistema de financiación, ha indicado que Andalucía también quiere un nuevo sistema que acabe con la infrafinanciación de sufre esta tierra que supone que dejen de llegar 4.000 millones de euros, lo que se traduce en que para el Gobierno central "no existen" 220.000 andaluces.

En cuanto al hecho de que el Gobierno central se comprometa a vincular las inversiones en Cataluña al PIB regional, Bendodo ha manifestado que la Junta de Andalucía exigirá la inversión en función de la población, como se recoge en el Estatuto de Autonomía.

Bendodo ha insistido en denunciar que mientras Sánchez se fue el pasado jueves a Cataluña a darse el "festín de 4.000 millones" con Torra, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó al día siguiente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para dar "migajas" al resto de comunidades autónomas.

"Esto es una agresión sin precedentes", según ha sentenciado Elías Bendodo, quien ha insistido en reclamara al Gobierno central que pague a Andalucía los 537 millones de euros que le debe por la liquidación del IVA correspondiente al año 2017 y que se deje de "medidas paliativas", como las planteada por Montero.

"Le decimos alto y claro que no aceptamos esas medidas paliativas. No aceptamos la propuesta de aumentar el déficit en dos deudas para endeudarnos más, a cambio de que el Gobierno central no pague lo que debe", según ha sentenciado el consejero andaluz, quien ha indicado que el Ejecutivo ya tiene luz verde de los Servicios Jurídicos de la Junta para interponer un recursos

contencioso-administrativo en las próximas fechas contra el Gobierno central por el impago de los 537 millones del IVA.

"DISPARATE" Y "MILONGAS"

Ha manifestado que es un "disparate" y "milongas" el planteamiento de la ministra de Hacienda de que, ya que el Gobierno central no va a pagar el IVA, se permitirá a las comunidades aumentar "el déficit en dos décimas y que podamos ir a un banco a pedir un préstamo que luego hay que devolver".

"Lo que tienen que hacer es pagar a las comunidades lo que les debe para que puedan prestar mejores servicios públicos", ha insistido Elías Bendodo, quien ha confiado en que "cuantos antes" se pueda producir la reunión entre Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar esta y otras cuestiones.

Bendodo ha detallado que el informe de los Servicios Jurídicos de la Junta pone de manifiesto la "vulneración del principio de lealtad institucional" de neutralidad y de buena fe; se resaltan "infracciones de preceptos legales concretos" y se refleja un "supuesto de inactividad" por parte del Gobierno central al no abonar la liquidación del IVA.

"Vamos a reclamar en los tribunales lo que es de todos los andaluces, es justo que lo hagamos y el Gobierno central está aún a tiempo de rectificar", según ha recalcado Elías Bendodo, quien ha insistido en que ante "una tropelía, un insulto y una agresión a Andalucía", a la Junta no le "queda otra" que acudir a los tribunales y de ahí no se va a bajar.