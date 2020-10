La Junta espera del CPFF acuerdos "justos" entre comunidades y que se eviten "espectáculos poco edificantes"

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha dicho que confía en que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este lunes se salde con acuerdos "unánimes" sobre propuestas "justas" e igualitarias entre todas las comunidades autónomas y ha pedido evitar "espectáculos poco edificantes" como los que la comunidad política "estamos dando en algunos casos".

A preguntas de los periodistas en Córdoba, donde ha acudido a la firma de un convenio con Cruz Roja Española, Bendodo ha asegurado que Andalucía participa en el CPFF "con muchas esperanzas" y que la instrucción con la que acude el consejero de Hacienda, Juan Bravo, es que Andalucía "no quiere ser más que ninguna otra comunidad autónoma, no vamos a pedir ningún trato de favor, pero no vamos a aceptar ser menos que nadie".

Además, el titular andaluz de Hacienda va reivindicar lo que supone Andalucía en el conjunto de España pues se trata de un territorio "que es más grande que 17 países de la Unión Europea y tan grande como Portugal, por tanto, ese peso lo queremos reivindicar también hoy".

Bendodo ha explicado que en el CPFF se van a relajar las reglas fiscales por "sugerencia de la Unión Europea" y que, por tanto, espera que no haya letra pequeña "y si la hay, que sea explicada".

Igualmente, el consejero de la Presidencia ha considerado que "es necesario que haya acuerdo y consenso porque nuestro país y la comunidad política en general necesita trasladar un mensaje al conjunto de los españoles de que somos capaces de ponernos de acuerdo en estos momentos tan complicados", toda vez que ha lamentado que "en algunos casos estamos dando espectáculos poco edificantes y los españoles asisten atónitos a estos tiras y aflojas".

"Es momento de tener altura de miras, de tener sentido de Estado y, por tanto, estoy convencido de que hoy el Gobierno debe tratar a todas las comunidades autónomas por igual", ha abundado Bendodo, que está convencido de que "debe haber un acuerdo por unanimidad de todas las comunidades autónomas, siempre que sea una propuesta justa".

Y así, "Andalucía va a defender los acuerdos, pero siempre que no la perjudiquen: No queremos ser más que nadie, pero no vamos a aceptar ser menos que otra comunidad", ha zanjado el también portavoz del Gobierno regional.