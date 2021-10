La Junta garantiza que agotará la legislatura haya o no Presupuesto para 2022 y pide al PSOE-A que supere su "bicefalia"

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha querido dejar claro este martes que haya o no Presupuestos autonómicos para 2022, la legislatura se va a culminar y no se va a producir adelanto electoral, al tiempo que ha demandado al PSOE-A que se deje de "chantajes" y "amenazas" vinculadas a un posible apoyo o no a esas cuentas y supere la "bicefalia" en la que está instalado.

Estas son algunas de las consideraciones que han trasladado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo Elías Bendodo, sobre el debate en torno al Presupuesto de 2022 y las negociaciones que se están desarrollando con los partidos políticos.

Han confirmado que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 se someterá al Consejo de Gobierno el próximo miércoles 3 de noviembre y serán remitidos al Parlamento.

Marín y Bendodo han querido dejar claro, ante todo, que haya o no Presupuestos para 2022, la estabilidad del Gobierno andaluz está garantizada y la vocación es culminar la legislatura. El vicepresidente ha expresado a este respecto que, en ningún caso, el acuerdo presupuestario "va a afectar a la duración de esta legislatura, ni por el interés del PSOE-A por un lado ni por el interés de Vox por otro".

Ha añadido que en este momento no se está trabajando con una prórroga de los actuales presupuestos, sino que se está en aprobar las cuentas de 2022 el próximo miércoles 3 en el Consejo de Gobierno y remitirlas al Parlamento. Si finalmente, en la Cámara no salieran adelante, según ha señalado, nos "iremos a prórroga presupuestaria, pero eso no va a condicionar la legislatura".

"Si Vox piensa que no aprobando los presupuestos va a forzar un adelanto electoral, se equivoca y si el PSOE-A piensa que eso va a provocar inestabilidad en el Gobierno, se equivoca", según ha sentenciado Juan Marín, quien ha garantizado que el Ejecutivo va a acabar la legislatura porque "podemos hacerlo y tenemos las herramientas".

A este respecto, Elías Bendodo también se ha mostrado tajante: "La aprobación o no del Presupuesto no condiciona la continuidad de la legislatura. El Gobierno tiene vocación de culminarla". "Esa es la vocación clara, porque damos un mensaje de estabilidad y de un Gobierno estable", ha apuntado.

Así, en la misma línea que Marín, ha agregado que Vox se "equivoca" si cree que rechazando los Presupuestos de 2022, habrá adelanto electoral, de la misma manera que se "equivoca" el PSOE-A si cree que se acabaría la legislatura. "Los presupuestos no tienen nada que ver con la caducidad de la legislatura", según ha sentenciado el consejero de la Presidencia, que ha insistido en que las elecciones autonómicas serán cuando toque, esto es, en el último trimestre del año.

Después de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas haya manifestado este martes que va a "aguantar" en su oferta de acordar el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 sin "romper" la misma pese al "silencio absoluto" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) a las propuestas que el Grupo Socialista le ha trasladado para apoyar, Juan Marín se ha mostrado tajante al señalar que "se va a quedar esperando porque este Gobierno no acepta chantajes de Espadas ni de nadie".

El vicepresidente de la Junta ha proseguido abundando en la idea para apuntar que "el Gobierno del cambio no ha llegado para aceptar chantajes de Espadas o de Gómez de Celis", por lo que, tras apuntar a "la bicefalia" existente, a su juicio, en el PSOE de Andalucía, ha instado a este partido a que "se aclaren quién es el interlocutor", tras enumerar al propio Espadas, al secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal o a la portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz.

"El Presupuesto no tiene nada que ver con el debate", ha sostenido el vicepresidente de la Junta, quien ha instado al PSOE-A a que "no nos den más prórrogas" para la negociación de las cuentas de 2022 y exigir consecuentemente a este partido "que decida si va a aprobar o se va abstener con el Presupuesto de la recuperación". "Que se deje de trilerismos, de fotografías que provocan confusión", ha remachado Marín en su reproche al PSOE-A.

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía ha censurado al PSOE su veto hacia Vox para esgrimir su contribución a la estabilidad de Andalucía, que ha situado en aspectos como que "han aprobado los tres últimos Presupuestos, han sacado muchos decretos, leyes".

EL DOCUMENTO DEL PSOE, "UNA CARTA A LOS REYES MAGOS"

"No somos excluyentes", ha aseverado Marín, quien se ha lamentado de que el PSOE su "primera línea roja fuera que no nos reunamos con Vox" y reivindicar entonces que el Gobierno andaluz "va a hablar con todas las fuerzas que tengan que aportar" e insistir en que "nosotros no excluimos a nadie", una práctica que ha defendido PP y Cs han empleado en la configuración de "la Mesa del Parlamento, en la Cámara de Cuentas o el Consejo Audiovisual".

Marín se ha cuestionado el documento del PSOE para la negociación, que ha descrito como "una carta a los Reyes Magos con 19 puntos, un brindis al sol", así como su inconcreción por cuanto aboga por incrementar la partida para I+D+I y el vicepresidente de la Junta se ha preguntado de "dónde detraemos las partidas", momento en que se ha preguntado si "éste es el PSOE del cambio o del recambio de Susana Díaz", mientras ha abundado sobre su impresión de que "no doy crédito ante el desconcierto" con el PSOE, partido al que ha retratado atenazado por que "cada uno dice lo que le parece" y ha reclamado que "necesitamos una oposición seria" por cuanto "estamos hablando del pan de mucha gente".

"Ni el presidente ni el Gobierno nos vamos a someter a semejantes amenazas y chantajes", ha recalcado Marín, quien ha lamentado que el PSOE-A "cuando hace falta, no está". Ha considerado que el mensaje que debe llegar desde Madrid hacia los socialistas andaluces será del tono "cuidaíto con aprobar el Presupuesto a PP y Cs".

Marín ha defendido que el Gobierno andaluz "está trabajando, no en la prórroga, si no en aprobar unos Presupuestos", mientras que ha desligado la aprobación o prórroga del Presupuesto de la continuidad del Gobierno de PP y Cs, que ha presentado como "una decisión que no va a condicionar la legislatura". "Este Gobierno va a acabar la legislatura", ha remachado el vicepresidente andaluz.

"No hemos roto, seguimos abiertos" a negociar, ha indicado Marín sobre el PSOE, tras insistir en que "no sabemos con quién hablamos, con Espadas, Montero, Celis, Férriz, no es bicefalia, es multitud para negociar". "El Presupuesto no va a afectar a la duración de la legislatura ni por interés del PSOE ni de Vox", ha insistido.

Por su parte, Bendodo ha señalado, al hilo del mensaje que Espadas ha trasladado este martes, que los "ultimatum son de otros tiempos y no se compadecen" con la disposición al diálogo y la "mano tendida" que ha demostrado la Junta. Ha añadido que en este asunto hay, sin duda, una cuestión de orden y es que lo primero que tiene que hacer el PSOE-A es "aclararse" porque ha día de hoy "no sabemos a quien tenemos que hacerle caso" en relación son su posición sobre el Presupuesto, si a Espadas o a Gómez de Celis.

"Esa bicefalia en el PSOE-A está entorpeciendo la negociación del presupuesto. No sabemos si atender a uno u otro", según ha señalado Bendodo, quien ha considerado que a Espadas le están "temblando las piernas" y le están forzando internamente tanto en Andalucía como desde Madrid "a cuestiones que no quería". "Lo que se necesita es una sola voz y no una bicefalia, y cuando se aclaren, el consejero de Hacienda estará encantando de atenderles", ha dicho.