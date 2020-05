Junta habla de reformulación presupuestaria en políticas sociales y PSOE sostiene que se eliminan ayudas tras Covid-19

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha sostenido este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía que "no hay recortes, hay una reformulación del presupuesto para atender las necesidades básicas de esta emergencia social", reprogramación que ha supeditado a "la llegada de fondos del Estado y de fondos europeos". "De otra forma no se podrá salir", ha apuntado Ruiz, mientras, el PSOE ha hablado de "recorte drástico" en políticas sociales y le ha preguntado "qué ha motivado que eliminen partidas de ayudas".

Ruiz respondía a una pregunta del PSOE sobre recortes en políticas de igualdad, juventud y cooperación internacional. El diputado socialista Francisco Javier Fernández ha esgrimido datos en ese sentido como "un recorte de 12 millones en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo", por lo que ha augurado el incumplimiento de objetivos previstos en el Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo (Pacode) así como del propio Estatuto de Autonomía.

Fernández ha afirmado que los recortes del Gobierno andaluz en políticas sociales "podrían haber salido del contrato de 18 millones" que ha lanzado el Gobierno andaluz para asesoría jurídica externa y le ha pedido a la consejera que "recupere los 200.000 euros del programa Cualifica de Inserción Laboral".

La consejera de Igualdad, que se ha remitido al contexto existente como "la mayor crisis económica" de la historia, ha replicado al parlamentario del PSOE que "esperaba un poco más de comprensión de un partido que hizo tantos recortes", por lo que le ha atribuido en este sentido durante su gestión una merma de 45 millones de euros en cooperación al desarrollo, de 4,7 millones en violencia de género, o de 17,4 millones en el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).

FASE 1 DE SERVICIOS SOCIALES

Rocío Ruiz, que en el transcurso del Pleno ha respondido a otra pregunta del PSOE sobre la Fase 1 de la desescalada en servicios sociales, ha sostenido que desde el lunes 18 se han reanudado las visitas del personal valorador de la Dependencia para la elaboración del Plan Individual de Atención (PIA), se ha vuelto a la instalación de dispositivos de teleasistencia, así como la reincorporación de los mayores a los centros residenciales y de los menores extranjeros tras pruebas diagnósticas.

La consejera de Igualdad ha defendido que la recuperación de las prestaciones sociales se ha hecho "de acuerdo con los sindicatos" y, ante el recordatorio del socialista Felipe López por la apertura de una queja de oficio del Defensor del Pueblo sobre recortes presupuestarios para las asociaciones que atienden a centros de menores extranjeros no acompañados, Ruiz ha asegurado que "los menores no acompañados van a estar atendidos, no como su ministro Marlasca que los usó para hacerse una foto en campaña".

Felipe López ha cuestionado a la consejera de Igualdad por habilitar en estos momentos sólo a un 10% de personal para agilizar la lista de dependientes pendientes de valoración, que ha cifrado en 120.000 en Andalucía y en 10.000 en su provincia, Jaén.